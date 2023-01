Fiorello e Biggio svelano in diretta il numero di Alessia Marcuzzi: “Cretini, mi hanno scritto tutti” Fiorello e Fabrizio Biggio in diretta su Instagram provano a raggiungere Alessia Marcuzzi al telefono per un commento su Boomerissima, ma per sbaglio mostrano il suo numero e la conduttrice viene sommersa dai messaggi della gente. “Abbiamo fatto un danno micidiale, ora dovrà cambiare numero”.

A cura di Giulia Turco

Alessia Marcuzzi vittima di un piccolo incidente di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio in diretta su Instagram. I due conduttori in questi giorni stanno portando avanti la loro rassegna mattutina sui social, in attesa di tornare con ‘Viva Rai 2‘ dal prossimo 16 febbraio. L'occasione è quella giusta per chiamare Alessia Marcuzzi, che proprio nella serata di martedì 10 gennaio esordisce con il suo nuovo show ‘Boomerissima' sulla stessa rete. Per sbaglio però i due inquadrano lo schermo dello smartphone di Biggio con il numero della conduttrice, che finisce sommersa di messaggi da parte del pubblico.

La reazione di Alessia Marcuzzi al telefono con Fiorello e Biggio

"Qualcuno mi dice che adesso probabilmente dovrà cambiare il numero di cellulare", ironizza Fiorello dopo la gaffe di Fabrizio Biggio che ha rivelato in diretta Instagram il numero di Alessia Marcuzzi. Il conduttore è in rapporti stretti con lei, visto che è il marito di sua cugina. "Abbiamo fatto un danno micidiale e siamo anche in diretta…", continua Fiorello pensando al danno clamoroso. "Anche mia moglie mi ha scritto ‘Cretino si vedeva il numero'", si rende conto Biggio che prova a chiamare Marcuzzi tramite il telefono della sua collaboratrice domestica, per spiegarle la situazione. "Lo so, mi sono arrivati mille messaggi, cretini!" raconta la conduttrice. "Una signora mi ha scritto che si è visto il mio numero nel corso della trasmissione, che non mi voleva disturbare, ma ne ha approfittato per dirmi che è una mia grande fan".

(Uno dei messaggi arrivati ad Alessia Marcuzzi)

Alessia Marcuzzi torna in tv con Boomerissima

Boomerissima è il nuovo format di Rai 2 scritto e cucito per il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi, dopo un periodo di stop dalla televisione e da Mediaset, nella quale non si riconosceva più professionalmente parlando. Riparte dalla prima serata di Rai 2, martedì 10 gennaio alle 21.20, con un esperimento sul confronto tra generazioni. “A Mediaset non ci siamo lasciati litigando”, ha chiarito nel corso della conferenza stampa di presentazione. “Avevo solo bisogno di un po’ di tempo per me, da dedicare al lavoro sul web”.