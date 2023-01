Tapiro a Fiorello per lo spoiler della gravidanza di Nina Zilli: “Chiedo scusa, è colpa di Biggio” Fiorello ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia per aver spoilerato la gravidanza di Nina Zilli. Il conduttore ha incolpato Fabrizio Biggio e ha chiesto scusa alla cantante, poi ha scherzato: “Siccome abbiamo spoilerato anche il numero di cellulare di Alessia, vorrei ricevere un doppio Tapiro”.

A cura di Elisabetta Murina

Altro Tapiro d'oro per Rosario Fiorello. Nella puntata di questa sera, venerdì 13 gennaio, il conduttore riceverà la sua 27esima statuetta di Striscia la Notizia per aver spoilerato in diretta la notizia della gravidanza di Nina Zilli, che non era ancora stata diffusa.

Perché Fiorello riceverà il Tapiro D'Oro di Striscia

Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha consegnato il Tapiro D'Oro a Fiorello per aver rivelato in anteprima la notizia della prima gravidanza della cantante durante una live mattutina su Instagram di qualche giorno fa. Il conduttore ne ha approfittato per chiedere scusa a Nina Zilli e ha incolpato Biggio per lo spoiler:

Sapevo della gravidanza di Nina Zilli prima ancora che lei fosse effettivamente incinta, perché me lo aveva detto Danti il giorno prima di metterla incinta. Ma non ho parlato. Poi è arrivato Fabrizio Biggio: il responsabile è lui. Scherzi a parte, ne approfittiamo per chiedere scusa a Nina, ma non era affatto arrabbiata….

Poi Fiorello ha scherzato dicendo che meriterebbe un doppio Tapiro dal momento che ha rivelato ancheil numero di Alessia Marcuzzi in diretta, facendole così arrivare migliaia di messaggi e chiamate. "Siccome oltre alla gravidanza di Nina abbiamo anche spoilerato il numero di cellulare di Alessia, vorrei ricevere un doppio Tapiro. Così recupero Belen", ha aggiunto il conduttore.

Il "doppio spoiler" di Fiorello

Durante un live su Instagram, Fiorello e Biggio si sono lasciati sfuggire un'indiscrezione riguardo Nina Zilli. La famosa cantante che firma per Viva Rai 2 una delle sigle del programma , spetta un figlio dal compagno, il musicista Danti. "Tra Nina Zilli e Danti c'è del tenero, anche altro. C'è del terzo", hanno scherzato i protagonisti dello show. La notizia è stata poi confermata poco dopo sui social della diretta interessata, che non l'ha presa molto bene. Poi il tentativo, sempre in diretta, di chiamare Alessia Marcuzzi. Per sbaglio i due hanno inquadrato lo schermo dello smartphone di Biggio con il numero della conduttrice, che è finita sommersa di messaggi da parte del pubblico.