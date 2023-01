Nina Zilli conferma la gravidanza dopo lo spoiler: “Non lo sapeva ancora nessuno, Biggio vaffanc*lo” Nina Zilli e Danti confermano la gravidanza dopo lo spoiler lanciato da Biggio durante la diretta con Fiorello e il cast di Viva Rai2: “”Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa(non lo sapeva ancora nessuno). E adesso ricopriteci di auguri”.

A cura di Gaia Martino

Nina Zilli e Danti hanno annunciato che presto diventeranno genitori. La famosa cantante su Instagram ha confermato lo spoiler di Biggio lanciato durante la diretta Instagram con Fiorello e il cast di Viva Rai2: "Biggio, ma vaffanc*lo", le parole in un video selfie registrato con il suo compagno nel quale riprende i paparazzi che "ho sotto casa e che mi seguono anche al supermercato alla ricerca della pancia". A loro Maria Chiara Fraschetta alias Nina Zilli ha risposto: "Aspettate ancora un po’! Giù dai palchi mi vesto troppo oversize perché si possa vedere qualcosa".

Nina Zilli conferma di essere incinta

"Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa(non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più": con queste parole Nina Zilli conferma la gravidanza tenuta segreta fino ad ora ma spoilerata da Biggio durante la diretta con Fiorello. "E niente, ecco qui l'annuncio spoiler in cui né io né Danti vi diciamo che diventeremo genitori. E adesso ricopriteci di auguri".

La famosa cantante, firma di una delle sigle di Viva Rai2, ha poi concluso:

Leggi anche Aurora Ramazzotti conferma la gravidanza, il video su Instagram

Poi un giorno parleremo seriamente della leggerezza e della mancanza di rispetto generica, nei confronti di noi donne, in salute, in malattia, in ricchezza o in povertà, in gravidanza o in solitaria.

Lo spoiler di Biggio

"Ma quello stava con Nina Zilli che aspetta un figlio": con queste parole Biggio ha fatto "il secondo danno" durante la diretta sul profilo Instagram di Fiorello. Dopo aver mostrato davanti alle telecamere il numero di telefono di Alessia Marcuzzi, l'attore e conduttore televisivo, riferendosi a Danti, nome d'arte di Daniele Lazzarin, ha rivelato la gravidanza, tenuta ancora segreta, della cantante.