“Tra Nina Zilli e Danti c’è un terzo”: Fiorello e Biggio svelano in diretta che la cantante è incinta “Tra Nina Zilli e Dante c’è del tenero, anche altro. C’è del terzo”: Fiorello e Biggio scherzano in diretta su Instagram e lanciano la presunta notizia. Nina Zilli potrebbe essere incinta del compagno Danti.

A cura di Gaia Martino

Rosario Fiorello e "il bello della diretta". Durante un live su Instagram questa mattina, Fiorello e Biggio si sarebbero lasciati sfuggire un'indiscrezione riguardo Nina Zilli. La famosa cantante che firma per Viva Rai 2 una delle sigle del programma, aspetterebbe un figlio dal compagno, il musicista Danti. "Tra Nina Zilli e Danti c'è del tenero, anche altro. C'è del terzo", hanno scherzato i protagonisti del programma che tornerà in onda su Rai due, alle 7:15, dal prossimo 16 gennaio.

Lo spoiler di Fiorello e Biggio

Dopo aver ascoltato la sigla di Viva Rai 2 firmata da Nina Zilli, Fiorello e Biggio hanno dato inizio alle danze scherzando: "Grazie Nina con il suo ragazzo, Danti. Ma le persone lo sanno? Si è detta quella cosa lì? Pubblicamente?", le parole dello showman. "Quella che stanno insieme?", la replica di Biggio. "Ah non lo sai neanche tu, non lo diciamo. Tra loro c'è del tenero, ma anche dell'altro" ha continuato Fiore, così Mauro Casciari ha concluso: "C'è del terzo". "Non parlare, non dire cose che non sai" ha subito interrotto il conduttore prima di aprire la parentesi Federica Pellegrini e la presunta gravidanza, smentita da lei stessa nelle ultime ore.

La storia d'amore tra Nina Zilli e Danti

Nina Zilli si mostrò per la prima volta con Daniele Lazzarin, rapper del duo Two Fingerz, nel febbraio 2020, prima che scoppiasse l'epidemia Covid. "Siamo carini? Siamo fidanzati", le parole della coppia che davanti alla telecamera si scambiò il primo bacio in pubblico. Dopo la rottura da Omar Hassan, la celebre cantante ha conosciuto il suo attuale fidanzato durante la lavorazione del singolo "Tu ed io" al quale hanno lavorato insieme. Dopo circa tre anni d'amore sarebbero pronti a diventare genitori? L'indiscrezione lanciata da Fiorello e Biggio in diretta su Instagram corre ma sui profili social dei due fidanzati non trapela nulla: nessuno dei due, almeno per ora, ha confermato o smentito lo spoiler.