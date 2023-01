Black out a Viva Rai 2 sulla Supercoppa, Fiorello: “Parli male di Riad e salta la luce” Mentre Fiorello e Biggio discutono della finale della Supercoppa disputata a Riad, in studio a Viva Rai 2 salta la luce. Il black out dura oltre 7 minuti: il cast cerca di fare luce con le torce dei telefoni e Fiorello intrattiene al buio. È il bello della diretta, e di Viva Rai2.

A cura di Giulia Turco

Piccolo inconveniente questa mattina nel corso della diretta di Viva Rai 2. Da pochi giorni Fiorello è tornato in onda con la sua rassegna stampa mattutina, per la gioia del pubblico. Nella puntata di giovedì 19 gennaio si parla della finale di Supercoppa andata in onda la sera prima e, proprio nel bel mezzo del discorso, è saltata la luce lasciando lo studio al buio.

Blackout in studio a Viva Rai 2

“Ieri è stata una cosa bellissima perché la Supercoppa italiana, tra die squadre italianissima, è stata giocata, così come dev’essere, a Riad”, ha ironizzato il conduttore. “Riad è un bel posto. I riaddini sono delle belle persone… e poi l’arte. Tu a Riad vai ai musei, ci sono i bronzi di Riad”. Neanche il tempo di finire il discorso che è saltata la luce in studio. “È andata via la luce, vedi? Non si può parlare male di Riad”, si è sentito dire da parte di Fiorello, nonostante l’inquadratura sullo studio fosse completamente a nero.

“Ma tornerà la luce? O faremo tutta la puntata al buio così? Stanno ricaricando? Stanno pedalando gli anziani… ma roba da matti, ma come si fa! Non mi funziona niente”, ha proseguito Fiorello rivolgendosi alla regia. Dopo 7 minuti e mezzo di black out, la diretta è stata ripristinata alla normalità.

Le gaffe di Fiorello e Fabrizio Biggio

Per ovviare al buio in studio, i conduttori e il resto del cast ha ben pensato di accendere per torce dei cellulari. Una scena divertente, l’ultima di quelle di Fiorello che da quando è iniziato Viva Rai2 continua a collezionare una serie di gaffe. Era successo qualche settimana prima, via Instagram con la notizia di Nina Zilli incinta rivelata senza permesso, poi con il numero di Alessia Marcuzzi mostrato per errore alla regia. Insomma, Fiorello e Biggio ne fanno una dietro l’altra, ma è proprio questa la chiave per il successo del programma, la spontaneità e la rottura dagli schemi.