Viva Rai 2 sbarca su Rai Italia, la rassegna di Fiorello sarà visibile in tutto il mondo Da lunedì 23 gennaio, ovunque ci si trovi (più o meno alla stessa ora) si potrà seguire la rassegna stampa di Fiorello e Fabizio Biggio che, finora, si è rivelata la novità più entusiasmante della stagione, portando una ventata di aria fresca su Rai 2.

A cura di Giulia Turco

Fiorello e Viva Rai2 approdano in mondo visione. La rassegna stampa del mattino condotta insieme a Fabrizio Biggio è il format del momento. L’idea è geniale, la coppia vincente e gli ascolti sono una boccata di aria fresca per la rete. Ecco perché la Rai ha deciso di portate l’infotainment di Fiorello in cinque continenti.

La coppia Fiorello Biggio farà il giro del mondo

L’orario è insolito, la rete notoriamente poco fortunata in termini di ascolti, eppure Fiorello sta riuscendo nella sfida di risollevare Rai 2 e ridarle nuova vita. Il suo show del mattino si è rivelato finora forse il programma più innovativo ed entusiasmante della stagione, complice quella dose di imprevisto e spontaneità mischiata alle ospitate più improbabili nella glass room del conduttore. Ora la Rai ha deciso che Viva Rai2 approderà anche su Rai Italia e sarà visibile ovunque, dal lunedì al venerdì (quasi in tempo reale), dall’America all’Oceania, dalla Cina all’Africa, compresa tutta l’Europa.

Viva Rai2 fa numeri anche in streaming

Non c’erano forti dubbi, ma i dati lo hanno confermato. Il programma di Fiorello, nato originariamente in streaming, è stato un successo anche sulla generalista. Partito a fine novembre del 2022, lo show ha registrato sin da subito ottimi ascolti schiacciando nettamente il Tg1 sulla rete che inizialmente non lo aveva voluto. In origine infatti si era pensato di collocare Fiorello sul primo canale, ma i vertici si sarebbero nettamente opposti a questa opzione, lasciando così che Rai 2 avesse la meglio sull'informazione del mattino.

A dimostrazione che non si è trattato solo dell’entusiasmo iniziale, il fatto che a gennaio lo show abbia triplicato il suo ascolto medio collocandosi in testa alla classifica dei più visti di Rai 2 dopo il Tg delle 13. Viva Rai 2 va benissimo anche in streaming, raccogliendo un pubblico giovane e molto giovane. Quasi il 20% di share ad esempio è dovuto alla visione dei ragazzi tra i 25 e i 24 anni.