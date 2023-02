Anche Alessia Marcuzzi a Sanremo, sarà al dopofestival di Fiorello a Viva Rai 2 Alessia Marcuzzi annuncia che sarà ospite fissa di Viva Rai 2 nella sua versione speciale, in onda ogni sera dopo il festival di Sanremo: “Avevo preparato il mio gruppo di ascolto e invece…”.

Anche Alessia Marcuzzi sarà al Festival di Sanremo, in un certo senso. La conduttrice, da poco approdata in Rai e reduce dal successo di Boomerissima, sarà nel cast fisso del dopofestival di Fiorello, che a partire da martedì 7 febbraio sarà in onda con il suo Viva Rai 2… Viva Sanremo! subito dopo la chiusura delle serate del Festival. Lo annuncia a Che Tempo Che Fa, ospite di Fabio Fazio, spiegando di essere stata chiamata da Fiorello pochi minuti prima della puntata:

Mi ha chiamato Rosario stamattina mentre ero sul treno. Voglio darti una notizia, mi ha detto, sarai la donna del mio Festival. Viva Rai 2… Viva Sanremo! Commenterò i look del matrimonio. Sarò con loro, non so di preciso cosa farò, mi ha chiesto se sarò pronta a tutto. Non so nemmeno se andremo a Sanremo, saprò tutto domani, ma di base saremo a Via Asiago. Ho detto solo di sì, non riesco a dir di no.

Viva Rai 2 in versione dopofestival

Insomma, Marcuzzi sarà tra i volti a supporto di Fiorello per questa operazione a dir poco improvvisata, annunciata da Amadeus e Fiorello solo pochi giorni fa. Si tratta di uno spazio che andrà in onda subito dopo le puntate del festival e che vedrà lo showman siciliano raccontare Sanremo a distanza, dal suo glass di Via Asiago a Roma, in piena notte. "Avevo organizzato il gruppo di ascolto – ha raccontato Marcuzzi a Fazio – ma dopo la telefonata di Rosario non se n'è fatto più nulla".

Il successo di Boomerissima

Marcuzzi che ha fatto rientro in Rai dopo più di vent'anni con il progetto di Boomerissima, in onda su Rai2 in prima serata, che ha riscosso enorme successo di pubblico, garantendo a Rai2 ottimi ascoltiche fanno sorridere la conduttrice e l'azienda. Non a caso il progetto è stato allungato di una puntata rispetto ai progetti iniziali, con una puntata speciale di Boomerissima in onda la sera di San Valentino, il prossimo 14 febbraio.