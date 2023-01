Alessia Marcuzzi parte bene con Boomerissima, Canale 5 rete più seguita della serata Lo show che segna il ritorno in Rai di Alessia Marcuzzi parte con ascolti incoraggianti. In calo la fiction dedicata alla vita del generale Dalla Chiesa, mentre Canale 5 la rete più seguita della serata con Inter-Parma di Coppa Italia.

A cura di Andrea Parrella

La serata di martedì 10 gennaio era attesa per debutti, ritorni e rispettivi dati di ascolti. La prima notizia è il calo de Il nostro generale, la fiction dedicata alla vita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Per Rai1 i 3.411.000 spettatori pari al 17.5% di share fanno segnare una discesa rispetto alla prima puntata del 9 gennaio.

Canale 5 rete più seguita della serata

Sugli ascolti della serata pesa l'effetto del calcio, con la partita di Coppa Italia Inter-Parma in onda su Canale 5, che è la rete più vista della serata. Il match, anche grazie all'effetto dei tempi supplementari imprevisti, ha incollato davanti al video 3.815.000 spettatori con uno share del 19.3% (nel dettaglio il primo tempo a 4.095.000 e il 18.5%, secondo tempo a 3.713.000 e il 18.6%, tempi supplementari a 3.578.000 e il 22.2%).+

Mezzo boom di Boomerissima

Su Rai2 l’esordio di Boomerissima, lo show condotto da Alessia Marcuzzi che torna dopo 25 anni in Rai, fa sorridere la conduttrice. Non è esattamente un boom di ascolti, quello registrato, ma 1.310.000 spettatori pari al 7.4% di share sono certamente un ottimo punto di partenza. Strano incrocio quello di Marcuzzi con Le Iene Show, programma che fino a due anni vedeva proprio lei alla conduzione. La trasmissione condotta da Belen Rodriguez e Teo Mammucari ha raccolto 1.278.000 spettatori e i l’8.8%. Sul fronte intrattenimento si prosegue con Tv8, dove è andato in onda Un Natale di cioccolato che segna 590.000 spettatori (2.9%). Sul Nove The November Man è visto da 276.000 spettatori (1.4%).

DiMartedì il talk show più visto

Come sempre il martedì sera merita un discorso a parte per la sfida tra talk show politici. Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 811.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro di Mario Giordano totalizza un ascolto medio di 716.000 spettatori (4.7%). Meglio di tutti fa DiMartedì, in onda su La7, che raggiunge 1.144.000 spettatori pari al 6.4%.