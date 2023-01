La fiction “Il Nostro Generale” e il Grande Fratello Vip, chi ha conquistato gli ascolti tv La fiction dedicata al generale Dalla Chiesa, in onda in prima serata su Rai1, vince agli ascolti tv in termini di telespettatori. Il Grande Fratello Vip, invece, mantiene il suo standard tra pubblico e share.

A cura di Ilaria Costabile

Lunedì 9 gennaio 2023 ha segnato la fine delle vacanze natalizie, con il rientro a lavoro per molti e per altri, invece, il ritorno ad una routine che non si è mai davvero fermata. La televisione, in queste festività, non si è mai spenta, lasciando spazio a programmi prettamente dedicati, ma ecco, quindi, tornare la programmazione tv con delle novità per i telespettatori. Su Rai1, infatti, è andata in onda la prima puntata della fiction dedicata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castellitto, con al suo fianco Teresa Saponangelo e Antonio Folletto. Il primo appuntamento sembra aver interessato il pubblico, con quasi quattro milioni di telespettatori e il risultato supera anche il reality di Canale 5, in sovrapposizione. Il Grande Fratello Vip, infatti, sempre in prima serata su Canale 5, resta stabile con più di due milioni e mezzo di appassionati. Sul podio, infine, finisce Report, che è tra i programmi più seguiti della terza rete Rai.

Ascolti tv lunedì 9 gennaio 2023

Nella serata di ieri, lunedì 9 gennaio 2023, su Rai1 la prima puntata della fiction Il Nostro Generale ha raccolto davanti al video 3.957.000 spettatori arrivando al 19.9% di share. Su Canale5 l'appuntamento con il Grande Fratello Vip ha interessato 2.682.000 spettatori con uno share del 20.1%. Su Rai2 la nuova edizione di Boss in Incognito parte da 1.265.000 spettatori con il 7% di share. Su Italia1 Fast & Furious 5 è stata la scelta di 1.273.000 spettatori con il 6.7% di share. Su Rai3 Report è stato seguito da 1.533.000 spettatori segnando il 7.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica è stato visto da 687.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato segna 428.000 spettatori registrando il 2.4%. Su Tv8 Nonno questa volta è guerra arriva a 442.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove Maschi contro femmine è stato visto da 374.000 spettatori segnando il 2% di share.