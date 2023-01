La festa di Michelle Hunziker diventa uno show: gli invitati da Nina Zilli a Ilary Blasi con Alvin Il party di Michelle Hunziker ieri sera si è trasformato in vero e proprio show: tra balli e esibizioni al karaoke, i numerosi invitati si sono divertiti a cantare e festeggiare con la conduttrice i suoi 46 anni. Tra gli invitati numerosi VIP, da Zorzi, Nina Zilli, Ilary Blasi con Alvin e Nicola Savino, a Serena Autieri.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera Michelle Hunziker ha festeggiato il compleanno in compagnia di amici, colleghi e familiari. La celebre conduttrice televisiva, futura nonna del bebè che la figlia Aurora Ramazzotti porta in grembo, ieri, martedì 24 gennaio 2023, ha spento 46 candeline poste su una sontuosa torta realizzata da Ernst Knam, "il re del cioccolato". Tra gli invitati al party tantissimi VIP tra cui Ilary Blasi, Tommaso Zorzi, Nina Zilli e il compagno Danti, poi Alvin, Nicola Savino, Serena Autieri. Tutti si sono scatenati a ritmo di musica e karaoke.

Invitati e dettagli sul party di Michelle Hunziker

Alla festa di Michelle Hunziker tutti gli invitati si sono scatenati. In un locale milanese la conduttrice ha spento 46 candeline ma prima del momento torta si è divertita con il karaoke insieme alle amiche e colleghe tra cui Serena Autieri e Nina Zilli. Tra le stories gli invitati hanno registrato i momenti salienti della festa: anche Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti si sono esibiti al microfono, poi lo show del mago e comico Andrea Paris che ha intrattenuto gli invitati con i suoi numeri.

Alla festa anche Ilary Blasi, Alvin e Nicola Savino, volti dell'Isola dei Famosi. La showgirl ha ripreso tra le story l'opinionista dell'ultima edizione del reality andata in onda: "Nicola, ma io non ti riconosco così, non sei in mutande", le sue parole. "Quest'anno non mi vedrai così, non ho più il fisico" ha replicato scherzando lo speaker radiofonico e volto televisivo.

Alvin, Ilary Blasi e Nicola Savino Alvin, Ilary Blasi e Nicola Savino

Tomaso Trussardi sarebbe stato assente

Tra le foto e i video che circolano su Instagram, in nessuna immagine scattata alla festa comparirebbe Tommaso Trussardi. Dopo le voci sul ritorno di fiamma documentate con paparazzate e selfie scattati dai diretti interessati, il famoso imprenditore non sarebbe stato presente al party. Tra i familiari di Michelle non poteva mancare mamma Ineke: una tenera fotografia ritrae Aurora Ramazzotti con il suo pancione al centro tra mamma Michelle e la nonna.