Michelle Hunziker e Claudio Bisio di nuovo insieme: “Tra noi non è mai cambiato nulla” Claudio Bisio è tra gli ospiti della seconda edizione di Michelle Impossibile, lo show di Michelle Hunziker che torna in primavera su Canale 5. Sui social i due mostrano i primi momenti di complicità tra coreografie e risate e, in un attimo, la mente vola agli anni d’oro del loro Zelig.

A cura di Giulia Turco

Michelle Hunziker e Claudio Bisio tornano in tv con lo stesso brio di sempre. Coppia d’oro degli anni di Zelig, i due conduttori saranno di nuovo insieme sul palco, quello di Michelle Impossibile & Friends, la seconda edizione del ‘one woman show’ di Michelle Hunziker, in primavera su Canale 5.

Il video di Michelle Hunziker e Bisio durante le prove di Michelle Impossibile

Le prove sono in corso e tutto il cast è in fase preparativi per la nuova edizione del programma di Michelle Hunziker che, dopo il successo dello scorso anno, si prepara a fare il bis in prima serata su Canale 5. Tanti gli ospiti, o meglio sei amici, visto che sul palco si alterneranno una serie di vecchie e affezionate conoscenze della conduttrice. Tra queste c’è la rinnovata sintonia con Claudio Bisio, con il quale Michelle ha regalato gli anni d’oro di Zelig, quelli dal 2000 al 2004 che hanno dando prova di una inimitabile complicità.

Della loro ironia hanno dato prova già dai primi assaggi. Sui social la conduttrice mostra al pubblico qualche momento dalla sala prove, dove con Claudio Bisio monta una coreografia da portare in scena. “A distanza di anni, non è mai cambiato nulla”, aggiunge Michelle mentre cerca di mantenere la serietà nel ballo. Difficile non ridere.

Per la seconda edizione è atteso il ritorno di Eros Ramazzotti

Dopo il successo dell’incursione sul palco di Eros lo scorso anno e di quel bacio a stampo che ha fatto sognare i più nostalgici, ci si aspetta che il cantante possa replicare la sua presenza nello show di Michelle Hunzikers. D’altronde i due saranno più vicini che mai e, proprio in quel periodo, dovrebbe venire alla luce il loro primo nipotino, figlio di Aurora Ramazzotti. La felicità è alle stelle e l'entusiasmo è incontenibile, come si vede anche dai social. Nonostante raramente i due si mostrino insieme, hanno regalato ai fan una versione piena d'amore di Più bella cosa, il brano che Eros dedicò a Michelle ai tempi della loro storia.