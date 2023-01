Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti cantano insieme “Più bella cosa”, il video che fa sognare i fan Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si mostrano insieme per le vie di Milano. In un breve video condiviso su Instagram, l’artista intona il ritornello di “Più bella cosa”, apparendo sorridente e complice con la ex compagna. Che, questa volta, sia quella giusta per un ritorno di fiamma? I fan continuano a sperarci.

A cura di Elisabetta Murina

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti continuano a far sognare i fan. Questa volta a far sperare in un ritorno di fiamma tra una delle copie più amate del mondo dello spettacolo è un video condiviso su Instagram dallo stesso artista. Anche se ormai sono passati molti anni e presto diventeranno nonni per la prima volta (la figlia Aurora è incinta del primo figlio), non perdono la complicità di un tempo e si mostrano insieme per le strade di Milano, uniti ancora una volta dalla musica.

Eros Ramazzotti canta "Più bella cosa" con Michelle Hunziker

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno deciso di trascorrere insieme l'ultima mattinata del mese di gennaio. Una passeggiata per le strade di Milano, uniti dalla complicità e le risate di un tempo, come se tra loro il tempo non fosse mai passato. Con molta probabilità sono stati riconosciuti da alcuni fan, come si può vedere nel video che l'artista ha condiviso sul suo profilo Instagram in cui si mostra insieme all'ex compagna e a un paio di passanti. Eros non ha perso il romanticismo e la dolcezza di un tempo e, inquadrando se stesso con Michelle, intona il ritornello del suo celebre brano Più bella cosa, scritta nel 1996 e dedicata proprio alla conduttrice.

La reazione dei passanti

Nel video condiviso su Instagram da Eros, oltre a Michelle Hunziker, si vedono anche due passanti, un uomo e una donna. L'artista nomina Rosario Fiorello ("Sembro Fiorello"), lo tagga nella breve clip e menziona anche il suo programma VivaRai2. La signora chiede poi alla coppia se sia nato il figlio che Aurora Ramazzotti aspetta dal compagno. "Non ancora", risponde Michelle, mentre il futuro nonno (facendo il segno della vittoria con le mani) precisa: "E un maschio". I due sono al settimo cielo al pensiero di accogliere il primo nipotino in famiglia e non vedono l'ora di diventare nonni per la prima volta.