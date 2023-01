Boomerissima con Alessia Marcuzzi su Rai 2: chi sono gli ospiti e come funziona il nuovo programma Arriva martedì 10 gennaio, in prima serata su Rai2, “Boomerissima” il nuovo show condotto da Alessia Marcuzzi, in cui due squadre di personaggi noti si sfidano per dimostrare che la loro epoca di appartenenza sia la migliore. Il confronto sarà tra gli Anni 80, 90 e 2000 con i giorni nostri, quindi tra boomers e millennials.

A cura di Ilaria Costabile

Martedì 10 gennaio arriva in prima serata su Rai2, Boomerissima, il nuovo game show condotto da Alessia Marcuzzi, al suo debutto in Rai, che mette a confronto attraverso musica, moda e performance di vario genere, gli anni Ottanta, Novanta e Duemila con i giorni nostri. Da qui nasce la sfida tra boomers, quindi più vicini alla prima epoca e millenials, che hanno vissuto prevalentemente il nuovo millennio, protagonisti saranno ovviamente celebrità che ripercorreranno sulla scia dei ricordi, i momenti più significativi dei vari anni raccontati puntata dopo puntata. Al timone dello show, oltre che in veste di conduttrice, Marcuzzi sarà per la prima volta ballerina e performer.

Gli ospiti della prima puntata: la squadra dei Boomer e dei Millennials

Il primo appuntamento dello show, in onda martedì 10 gennaio, vede sfidarsi dei concorrenti agguerritissimi. Per i boomer si confronteranno Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno che vanno a formare la squadra dei boomers; mentre il team dei millennials è formato da Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi. Non mancheranno anche alcuni ospiti per ogni puntata, all'esordio ci saranno Luciana Littizzetto e Max Pezzali.

Come funziona il programma di Alessia Marcuzzi: le regole e le sfide del game show

Boomerissima si compone come un game show, diviso in più match, che ognuna delle due squadre mira a poter conquistare attraverso performance e prove. A stabilire chi sarà ad aggiudicarsi la vittoria di ogni round, non sarà un accumulo di punti, bensì il giudizio del pubblico che alla fine di ogni prova, decreterà la squadra vincitrice. I giochi in cui i concorrenti dovranno cimentarsi sono quattro.

Il primo, dal titolo Super Hit, vede boomer e millennials sfidarsi con l'intento di dimostrare che la musica della propria epoca sia più coinvolgente di quella avversaria aiutandosi con clip e la presenza di un ospite che, solitamente, dà voce al brano tirato in ballo dai concorrenti; si prosegue con Evolution Dance dove Alessia Marcuzzi, in veste di ballerina, si esibirà in alcune performance su brani iconici che le due squadre dovranno indovinare il più velocemente possibile.

Si continua poi con Che anno è, dove i giocatori dovranno indovinare l'anno esatto di uscita di un determinato filmato; ancora Tutti cantano Sanremo in cui le celebrità dovranno dimostrare di interpretare al meglio i brani delle rispettive generazioni. altra manche Sei un Mito dove una star che è iconica per entrambe le epoche si presenta in studio e canta dei brani del proprio repertorio, qui la conduttrice rivolgerà alcune domande alle squadre che dovranno indovinare il maggior numero di risposte; penultima fase del gioco è affidata a Sfila la moda, dove i vip dovranno dimostrare quali look abbiano davvero segnato un'epoca.

A chiudere la gara c'è, poi, L'Arringa, in cui un solo esponente di ogni squadra dovrà convincere il pubblico che la sua epoca sia la migliore per far conquistare la vittoria finale al proprio team.