Alessia Marcuzzi, diva di Viva Rai 2: al dopo Festival con body scintillante e giacca over Alessia Marcuzzi è la diva di Viva Rai 2, in cui affianca Fiorello per commentare il Festival di Sanremo. Per la terza diretta ha scelto un look con gambe in primo piano.

A cura di Giusy Dente

Alessia Marcuzzi in Francesco Scognamiglio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la lunga pausa dalla tv, in cui si è invece dedicata a progetti imprenditoriali, Alessia Marcuzzi è tornata più carica di prima con un programma tutto suo. Boomerissima si è rivelato un successo, al punto che dopo la pausa (in occasione del Festival di Sanremo) potrebbe riprendere con una puntata extra, per San Valentino. Ma la conduttrice è già alle prese con un nuovo impegno professionale, che riguarda proprio la kermesse canora. È infatti nel cast fisso del dopo festival di Fiorello, il suo Viva Rai 2… Viva Sanremo che comincia non appena si chiude la diretta di Amadeus dall'Ariston. La 50enne si è immediatamente imposta con dei look da vera diva.

I look sanremesi di Alessia Marcuzzi

Per i veri irriducibili del Festival di Sanremo, coloro che non rinunciano a sapere davvero tutto sulla gara canora, terminata la diretta dal Teatro Ariston inizia un altro appuntamento: quello coi commenti di Fiorello a Viva Rai 2… Viva Sanremo. Il programma va in onda a tarda notte e vede la partecipazione di Alessia Marcuzzi, chiamata proprio da Fiorello in persona per partecipare al suo dopo festival. Ha debuttato da vera regina di stile, fasciata da un abito color cipria impreziosito da piume e cristalli.

Alessia Marcuzzi in Francesco Scognamiglio

Era un'elegante creazione custom made (dunque realizzata appositamente per lei) firmata da Francesco Scognamiglio. Poi, per la seconda serata sanremese, ha puntato su qualcosa di molto diverso, un look più dark ispirato a quello sfoggiato da Elodie sul palco. Alessia Marcuzzi ha optato per una tutina scintillante effetto seconda pelle tempestata di cristalli, con strascico. Una vera diva glamour.

Leggi anche Il testo e il significato di Parole dette male, la canzone di Giorgia a Sanremo 2023

in foto: il bozzetto del look

Il terzo outfit di Alessia Marcuzzi per il dopo festival

Anche per il terzo look sanremese, Alessia Marcuzzi si è affidata a Francesco Scognamiglio, che ha pensato per lei a qualcosa di davvero sexy con gambe in primo piano. Nella terza serata di Viva Radio 2, la conduttrice ha brillato con un body nude tempestato di cristalli, abbinato a giacca bianca coordinata impreziosita da dettagli gioiello color argento posizionati lungo le braccia e sulle spalle. Ha completato il look con un paio di décolleté nude col tacco alto, che hanno ulteriormente allungato la figura. Davvero impossibile passare inosservata!