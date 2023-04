Adriana Lima e la fatica di amare il corpo dopo il parto: “Ci combatto ogni giorno” Per la prima volta Adriana Lima risponde alle critiche sul suo peso: “Ogni corpo ha una reazione diversa durante e dopo la gravidanza”

A cura di Beatrice Manca

La top model Adriana Lima lo scorso anno è diventata madre per la terza volta: insieme al marito Marko Jaric ha accolto il figlio Cyan alla fine di agosto. La maternità, per l'ex Angelo di Victoria's Secret, è stata un momento di grande gioia, ma anche di grandi sfide: i cambiamenti del suo corpo sono stati al centro di moltissimi commenti e attacchi degli hater. Adesso però la top model vuole dire la sua e celebrare il suo corpo: "Ogni giorno devo ricordarmi che sono umana, a volte divento insicura".

Adriana Lima parla dei cambiamenti legati alla gravidanza

Adriana Lima è tornata alle origini "riunendosi" al marchio di lingerie Victoria's Secret per il lancio del profumo Heavenly Fragrance. In quell'occasione ha concesso un'intervista al magazine People in cui per la prima volta risponde alle critiche sul suo peso e parla di come sia difficile a volte guardarsi allo specchio con occhi gentili e amorevoli. "Ogni giorno devo ricordarmi di ascoltarmi, di accettare chi sono, di accettare il mio corpo". Poi ha sottolineato che l'amore per se stessi non è scontato, ma è qualcosa su cui lavorare ogni giorno: "Devi esercitarti di continuo, accettare i cambiamenti. Io ci lotto ogni giorno – ammette – Ogni giorno però imparo qualcosa di nuovo. Con l'età il tuo corpo reagisce diversamente, ma va bene così".

Adriana Lima durante la terza gravidanza

Il messaggio di Adriana Lima alle neo mamme

Pochi giorni fa era stata Chrissy Teigen a parlare dell'amore per il corpo dopo il parto con tutte le sue imperfezioni e i suoi segni, dal seno meno sodo alle smagliature. Sulla stessa scia, Adriana Lima ha voluto mandare un messaggio a tutte le neo mamme: "Il mio è un corpo in mutamento in questo momento perché ho avuto un bambino. Quando hai appena dato la vita vivi una benedizione così grande. Ogni corpo ha una reazione diversa con la gravidanza e dopo la gravidanza".