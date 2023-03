Adriana Lima vestita di paillettes: celebra il nuovo corpo dopo il parto e la sensualità materna “Trasformando la sensualità materna e abbracciando il mio corpo in trasformazione”: Adriana Lima a sei mesi dal parto è bella e seducente come solo una donna consapevole e sicura di sé può essere.

A cura di Giusy Dente

Adriana Lima in Gaurav Gupta ph. Alan Silfen

A settembre, Adriana Lima ha dato alla luce il suo terzo figlio. La modella brasiliana ha avuto due figlie dalla precedente relazione con il cestista Marko Jarić: Valentina (12 anni) e Sienna (10). Attualmente la 40enne è invece sentimentalmente legata ad Andre Lemmers, suo compagno dal 2021. Il produttore cinematografico è molto riservato sulla vita privata e non possiede social, ma la top model lo ha ugualmente coinvolto in un video (condiviso poi su TikTok) per annunciare la terza gravidanza. Il bebè è nato appunto sei mesi fa e i genitori gli hanno dato un nome originale: lo hanno chiamato Cyan, come il colore del mare e degli occhi del piccolo. Con la maternità Adriana Lima ha sempre avuto un rapporto di amore e accettazione.

Adriana Lima in Gaurav Gupta

Adriana Lima, mamma elegante e sensuale

Nei nove mesi di gravidanza, Adriana Lima ha esibito fieramente il pancione, come una moderna dea della maternità. Al settimo mese di gravidanza ha anche sfilato, tornando in passerella per Alexander Wang. Le nuove forme sono state una rivendicazione di sensualità e bellezza, non le ha mai viste come un limite o qualcosa da coprire, da tenere nascosto. Un tempo per le donne era quasi fonte di vergogna, quel corpo così diverso e trasformato: oggi sono caduti molti tabù e stereotipi al riguardo. Ancora gravano molti pregiudizi sui corpi delle donne e delle mamme, che però sempre più spesso scelgono di liberarsene.

Adriana Lima in Gaurav Gupta

Ora vogliono celebrare la maternità senza viverla con senso di colpa e senza tenerla necessariamente staccata dal concetto di femminilità. Ecco perché anche il modo di vestire si è evoluto in stili più audaci, diversi dal vecchio e tradizionale "pre-maman" abbondante, a vantaggio di silhouette aderenti e fascianti. A distanza di sei mesi dal parto, Adriana Lima ha partecipato a un'importante serata di gala: la festa degli Oscar di Vanity Fair. Per l'occasione ha scelto un bellissimo abito monospalla con maxi spacco ed effetto ventaglio sul décolleté, tempestato di paillettes: è dello stilista Gaurav Gupta.

Adriana Lima in Gaurav Gupta ph. Alan Silfen

Lo ha abbinato a sandali argentati di Stuart Weitzman, completando il look con preziosi gioielli di diamanti firmati Rahaminodov Jewelry. Nel mostrare le foto della serata a fan e follower sui social, la modella ha posto l'accento proprio sul suo modo di sentirsi, con quell'abito addosso. "Trasformando la sensualità materna e abbracciando il mio corpo in trasformazione" ha scritto, bella e seducente come solo una donna consapevole e sicura di sé può essere.