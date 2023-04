Chrissy Teigen e il corpo dopo il parto: la foto nuda è una potente lettera d’amore Chrissy Teigen ha condiviso sui social una foto in cui posa nuda nella vasca da bagno: un inno al corpo che cambia, alla figlia neonata e alla forza della vita.

A cura di Beatrice Manca

Il parto è una delle esperienze più intense per una donna, sia al livello psicologico che fisico: il corpo cambia, inevitabilmente, per accogliere una nuova vita. Troppo spesso, negli ultimi anni, si è parlato di come "tornare in forma", dando per scontato che il corpo ‘prima' della gravidanza sia per forza ‘meglio' del dopo. Una narrazione che aggiunge inutili pressioni sulle neo mamme. La modella Chrissy Teigen ha voluto condividere sui social una foto nuda per mandare un messaggio diverso: una lettera d'amore al suo bebé – la terza figlia nata dal matrimonio con John Legend – e al suo corpo, perfetto nonostante "il seno appeso di lato" e "le cicatrici profonde".

Chrissy Teigen e la foto nuda con il figlio

I capelli bagnati lungo la schiena, il neonato appoggiato sulle ginocchia mentre l'acqua della vasca accarezza i loro corpi. La foto condivisa da Chrissy Teigen è un ritratto intimo e potente dello speciale legame di una madre con suo figlio, senza filtri né artifici. La moglie di John Legend è madre di tre figli: dopo Miles e Luna, la coppia aveva perso un bambino, raccontando l'esperienza sui social. All'inizio del 2023 hanno accolto la terza figlia. Nella foto, che ha già raccolto oltre un milione di reazioni online, la luce filtra da una tenda e tutto sembra ovattato e sospeso in un momento magico.

Chrissy Teigen con la figlia via Instagram

Il messaggio di Chrissy per la figlia

Non un ritratto lezioso, ma uno scatto vero, onesto e reale, dove la modella si mostra nuda nella vasca da bagno senza nascondere i segni sulla pelle e le normali smagliature. Con altrettanta sincerità, Chrissy Teigen nella didascalia parla di come sia cambiato il corpo tra parto e allattamento: "Ho un seno che in qualche maniera è scivolato di lato e smagliature e profonde cicatrici viola per il resto della vita", poi si rivolge alla figlia dicendo: "Ma tu sei troppo perfetta per preoccuparmi di queste cose".