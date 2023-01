Chrissy Teigen ha partorito di nuovo, terzo figlio per lei e John Legend Chrissy Teigen ha dato alla luce il terzo figlio di John Legend. La bella notizia è stata confermata dallo stesso cantautore nel corso di un concerto privato, nella serata di venerdì.

La famiglia si ingrandisce. Chrissy Teigen ha dato alla luce il terzo figlio di John Legend. La bella notizia è stata confermata dallo stesso cantautore nel corso di un concerto privato, nella serata di venerdì. Il bambino è nato ieri. Chrissy Teigen ne aveva dato notizia per la prima volta all'inizio di agosto con un toccante post pubblicato su Instagram. Chrissy Teigen, 36 anni, e John Legend, 43, sono già genitori di Luna, 6 anni, e Miles, 4.

La coppia aveva perso un figlio

È una notizia che rallegra la coppia e chi li ama, perché Chrissy Teigen e John Legend hanno attraversato anche il momento più nero, quello di aver perso un bambino. La Teigen, infatti, perse un bambino dopo 20 settimane di gravidanza. Lei aveva spiegato: "Gli ultimi anni sono stati una confusione, un turbinio emozioni a dir poco, ma la gioia ha riempito di nuovo la nostra casa e i nostri cuori. 1 miliardo di colpi dopo (alla gamba ultimamente, come potete vedere!) ne abbiamo un altro in arrivo". E in quella foto, Chrissy Teigen, ha messo una foto del suo pancione in crescita dopo aver annunciato la sua gravidanza. "Ad ogni appuntamento mi dicevo: ‘OK, se va bene oggi lo annuncerò', ma poi tiro un sospiro di sollievo sentendo il battito del mio cuore e decido che sono ancora troppo nervosa. Non credo Uscirò mai da un appuntamento con più eccitazione che nervosismo, ma finora è stato tutto perfetto e bellissimo e mi sento piena di speranza e sorprendente". La Teigen aveva spiegato che era molto difficile per lei tenersi dentro una notizia così bella.

La gioia di Chrissy Teigen

Nel corso di una intervista rilasciata al portale online ET, avvenuta non molto tempo dopo il suo annuncio della gravidanza, Chrissy Teigen aveva spiegato quanto fosse bello attendere il terzo figlio anche per i suoi primi due figli: "Luna è molto amorevole e si prende già cura di lui", mentre il più piccolo: "Miles è un po' più indeciso, perché Luna sarà sempre la ragazza grande, giusto?".