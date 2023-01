Behati Prinsloo ha partorito: è nato il terzo figlio della supermodella e Adam Levine Il tabloid statunitense People fa sapere che Adam Levine e Behati Prinsloo sono diventati genitori per la terza volta: la famiglia si sarebbe allargata, sarebbe arrivato un fratellino o una sorellina per Dusty Rose e Gio Grace. La notizia della gravidanza fu seguita dallo scandalo del presunto tradimento del cantante.

A cura di Gaia Martino

Sarebbe nato il terzo figlio di Adam Levine e Behati Prinsloo stando a quanto fa sapere People. La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso settembre: la supermodella aveva precedentemente parlato con entusiasmo dell'idea di dare un fratellino o una sorellina a Dusty Rose e Gio Grace, gli altri due figli di 4 e 6 anni, e il desiderio si sarebbe realizzato. Una fonte avrebbe confermato al tabloid statunitense che Behati Prinsloo ha partorito nelle ultime ore ma nessuno dei due VIP ha reso pubblica la notizia: sui loro profili social infatti non è presente alcuna foto che annuncia la nascita. Lo scorso 5 gennaio la modella scriveva a corredo di una sua foto con il pancione "Tick tock..", frase che si usa per indicare il suono ticchettante fatto da un orologio. People.com non fornisce informazioni riguardanti il sesso o il nome del nuovo arrivato in casa Levine Prinsloo.

L'arrivo del terzo figlio dopo il presunto tradimento

La gravidanza della supermodella namibiana iniziò con un ostacolo che colpì la sua relazione con il marito. Poco dopo l'annuncio del terzo figlio in arrivo, Adam Levine fu accusato di avere avuto una storiaextraconiugale con un'altra donna. L'influencer Sumner Stroh accusò il leader dei Maroon Five di aver avuto una relazione segreta con lei documentando il gossip con le foto delle chat con il cantante. Appena pochi giorni dopo lo scoop del presunto tradimento, Adam Levine ruppe il silenzio spiegando di non aver avuto una relazione ma di aver "oltrepassato il limite durante un periodo deplorevole della mia vita". Si assunse la piena responsabilità delle sue azioni, "è stato l'errore più grande che potessi fare, non lo farò mai più", scrisse in uno sfogo affidato a TMZ. "Lo supereremo insieme" aggiunse, riferendosi al rapporto con la moglie Behati Prinsloo, allora già incinta del loro terzo figlio.