“Charlotte Casiraghi è incinta, aspetta il terzo figlio con Dimitri Rassam”

Secondo i tabloid, la figlia di Carolina di Monaco avrebbe annunciato la gravidanza nel giorno di Natale. Charlotte ha un figlio con il marito Dimitri Rassam e un altro, nato da una relazione precedente. Anche Rassam ha già una bambina, dunque il bebè in arrivo sarebbe il terzo per entrambi.

"Charlotte Casiraghi è incinta, aspetta il terzo figlio": l'indiscrezione, non ancora confermata dalla figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, né da suo marito Dimitri Rassam, è stata diffusa inizialmente dal magazine francese Voici e da Monaco Daily News.

Sempre secondo le prime indiscrezioni trapelate, la nipote di Grace Kelly e Ranieri III di Monaco avrebbe dato il lieto annuncio alla sua famiglia nel giorno di Natale. Secondo quanto confidato da una fonte a Voici, Carolina non conoscerebbe ancora il sesso del bebè ma desidererebbe tanto una femminuccia: "Il suo sogno è che possa essere una bambina". In un'intervista rilasciata lo scorso novembre a Town & Country, Charlotte Casiraghi aveva fatto una riflessione sulle gioie della maternità:

Ogni giorno attraversi momenti in cui ti preoccupi per i tuoi bambini o in cui ti fanno sentire esausta e poi ci sono quei momenti in cui condividi così tanto con loro e capisci che non potresti mai mettere in dubbio il fatto che siano la cosa più importante della tua vita.