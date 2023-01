Chi è Andrea Milko Skofic, l’unico figlio di Gina Lollobrigida e padre di Dimitri Andrea Milko Skofic è l’unico figlio di Gina Lollobrigida e del suo primo marito Milko Skofic. Ha 65 anni, lavora nel mondo dello showbiz e ha anche un figlio, Dimitri, nipote della diva.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte di Gina Lollobrigida ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Andrea Milko Skofic è l'unico figlio di Gina Lollobrigida e del suo primo marito Milko Skofic. Ha 65 anni, lavora nel mondo dello showbiz e ha anche un figlio, Dimitri, nipote della diva. È diventato estremamente popolare per la lite che ha portato Andrea Piazzolla, factotum di Gina Lollobrigida, in tribunale in un duro scontro per il patrimonio della madre.

Chi è Andrea Milko Skofic, figlio di Gina Lollobrigida e del primo marito Milko Skofic

Ci sono poche informazioni riguardo l'attività lavorativa di Andrea Milko Skofic. Di lui si sa che è un produttore cinematografico e regista. È l'unico figlio di Gina Lollobrigida, nato dal matrimonio con il produttore sloveno Milko Skofic. Andrea Milko Skofic ha 65 anni.

Il matrimonio di Andrea Milko Skofic e Maria Grazia Fantasia

Andrea Milko Skofic è sposato dal 1990 con la giornalista Maria Grazia Fantasia. Nel 1994 nasce il loro unico figlio e nipote di Gina Lollobrigida, Dimitri Milko Skofic.

Chi è Dimitri Skofic, figlio di Andrea Milko e nipote di Gina Lollobrigida

Dimitri Skofic, nato nel 1994 a Roma, è il figlio di Andrea Milko Skofic e della giornalista Maria Grazia Fantasia. È il nipote di Gina Lollobrigida. Ai microfoni di Rai1, ha dichiarato:

Negli ultimi mesi sono stato con lei, purtroppo avrei voluto vederla anche in altri momenti. Lo so che sembra strano, ma dopo tanto tempo mi sono sentito molto vicino a lei, il che è assurdo perché se ne è appena andata. Mi sento nipote".

La causa contro Andrea Piazzolla e il processo per il patrimonio della madre

La causa contro Andrea Piazzolla ha scatenato l'opinione pubblica e ha messo al centro dei riflettori anche il contrastante rapporto tra Gina Lollobrigida e suo figlio Andrea Milko Skofic. Quest'ultimo ha trascinato in tribunale il factotum della madre per appropriazione indebita, ma la madre ha sempre difeso l'operato di Piazzolla. Secondo quanto raccontato da Andrea Milko Skofic, gli ultimi giorni di Gina Lollobrigida sono stati sereni. Queste le parole al Corriere della Sera: "Negli ultimi giorni sono stato io vicino a mia madre Gina. È morta serena, ma i suoi ultimi mesi sono stati molto difficili dopo la frattura del femore a settembre. Per la prima volta soltanto attraverso gli sguardi abbiamo ritrovato la nostra complicità".