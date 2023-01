Avvocato Andrea Piazzolla: “Gina Lollobrigida non ha lasciato il 50% al figlio, è stata costretta” Secondo Antonio Ingroia, avvocato di Andrea Piazzolla, sarebbe stata precisa volontà di Gina Lollobrigida diseredare il figlio Milko Skolfic: “Non ha lasciato niente al figlio, è stata obbligata dalla legge”.

Andrea Piazzolla, ex assistente di Gina Lollobrigida, e il suo avvocato Antonio Ingroia sono intervenuti in diretta a Storie Italiane per commentare la questione legata all’eredità della diva, il cui patrimonio sarà diviso in parti uguali tra il figlio Milko Skofic e lo stesso Andrea, rimasto vicino a Gina negli ultimi 12 anni. Secondo Ingroia, tuttavia, sarebbe stata precisa volontà di Gina diseredare il figlio, al quale è andato invece il 50% dell’eredità solo perché previsto dalla legge italiana.

Antonio Ingroia è stato anche l’avvocato di Gina Lollobrigida

Ingroia, già sentito da Fanpage.it in quanto legale di Andrea Piazzolla, ha rappresentato anche Gina Lollobrigida fino alla morte. A lui la diva avrebbe chiesto come diseredare Milko, suo unico figlio. Una richiesta che sembrerebbe in apparente contraddizione rispetto alla volontà espressa nel testamento di lasciare a Skofic la metà del suo patrimonio. “Non c’è nessuna apparente incoerenza nelle decisioni di Gina. Lei, come ricordava Andrea Piazzolla, aveva l’obiettivo di non lasciare nulla al figlio. Il fatto che gli abbia lasciato il 50% non è contraddittorio”, è stata la precisazione di Ingroia, “Semplicemente ha preso atto che la legge gli avrebbe comunque lasciato la metà e ha fatto quello che la legge imponeva. In uno dei primi incontri mi chiese ‘Cosa si può fare per diseredare mio figlio?’ e io le spiegai che non poteva farlo perché la legge italiana non lo consente. Questa è la verità con cui dobbiamo fare i conti, questo era il rapporto tra madre e figlio”.

L’avvocato di Piazzolla: “Gina ha lasciato il 100% della quota disponibile ad Andrea”

Ingroia ha quindi difeso la memoria di Lollobrigida, giustificando la scelta di restare distante dal figlio: “Non era una madre ingrata nei confronti del figlio ma una madre che agiva in risposta ai comportamenti del figlio, specie quando lui ha scelto di schierarsi con Rigau e quando aveva chiesto la sua interdizione. Nella sua testimonianza, il cardiologo di Gina ribadisce lo stesso fatto: non voleva lasciare nulla al figlio. Quindi, coerente con le cose che aveva detto al medico, lei cercava di liberarsi di tutti i suoi beni anche perché nel frattempo era già stato nominato un amministratore di sostegno e temeva mettesse le mani sui suoi beni. Gina non ha lasciato il 50% del suo patrimonio al figlio e il 50% ad Andrea. Ha lasciato il 100% di quello che lei poteva disporre ad Andrea. Il 50% è la legge che lo assegna al figlio”.