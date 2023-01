Testamento Gina Lollobrigida: il patrimonio dell’attrice diviso tra il figlio e Andrea Piazzolla È stato aperto il testamento di Gina Lollobrigida, morta lo scorso 16 gennaio 2023: l’attrice ha lasciato metà del patrimonio al figlio Andrea Milko Skofic, l’altra metà all’assistente Andrea Piazzolla.

A cura di Gaia Martino

È stata pubblicato questa mattina il testamento di Gina Lollobrigida, la diva del cinema morta il 16 gennaio 2023 all'età di 95 anni la cui eredità, secondo quanto ricostruito da Fanpage.it, ammonta a circa 10 milioni di euro. Il notaio Barbara Franceschini ha comunicato agli eredi e ai legatari le volontà dell'attrice: il patrimonio non passerà unicamente al figlio Andrea Milko Skofic, sarà diviso tra lui e il factotum Andrea Piazzolla.

Il testamento di Gina Lollobrigida

Nel rispetto della legge l'attrice ha lasciato metà del patrimonio al figlio Andrea Milko Skofic e l’altra metà all’assistente Andrea Piazzolla: il notaio Barbara Franceschini questa mattina ha reso noto il testamento della famosa attrice, la protagonista del cinema italiano Gina Lollobrigida, che ha dunque diviso equamente la sua eredità tra il figlio e colui che era diventato per lei come un "figlioccio". L'avvocato di Piazzolla, Francesca Romana Lupo, si legge su Il Corriere, ha dichiarato che il suo assistito "intende portare avanti le volontà della signora, soprattutto per il mantenimento della sua immagine e la promozione delle sue opere artistiche".

L'eredità di Gina Lollobrigida, 10 milioni in beni mobili e immobili

Stando a quanto ricostruito da Fanpage.it, il patrimonio di Gina Lollobrigida ammonterebbe a circa 10 milioni di euro tra beni mobili e immobili. La quota più consistente rappresenta la villa sull'Appia Antica nella quale la diva del cinema risiedeva, una seconda parte (tra i 300 ed i 500 mila euro) deriverebbero da un'altra proprietà situata in Toscana. Un'altra parte (circa 100 mila euro) comprenderebbe pezzi di arredamento, tra mobili e quadri, di valore. Non esisterebbero i 215 milioni di dollari conservati all'estero: il patrimonio non contemplerebbe dunque alcun bene oltre oceano.