Giusy Buscemi si laurea sei mesi dopo la nascita del terzo figlio: “Mai felice come oggi” Giusy Buscemi si è laureata in Lettere Moderne, raggiungendo finalmente un traguardo che rincorreva da tempo. L’attrice, che ha realizzato questo sogno a distanza di sei mesi dalla nascita del suo terzo figlio, ha dichiarato: “Si chiude un cerchio importante della mia vita”.

A cura di Ilaria Costabile

Un giorno da ricordare quello di martedì 10 gennaio per Giusy Buscemi, l'attrice siciliana ha portato a termine il suo percorso di studi con una laurea triennale in Lettere Moderne. Da tempo rincorreva questo sogno, ma gli impegni professionali e familiari, le hanno fatto ritardare il raggiungimento di questo traguardo che, però, una volta raggiunto, ha voluto condividere con coloro che la seguono sui social, mostrando la sua commozione e la sua incontenibile felicità.

L'annuncio di Giusy Buscemi

Un percorso lungo, altalenante, che per Giusy Buscemi era diventato imprescindibile. Ed è per questa ragione che l'attrice ha fatto di tutto per portarlo a termine, superando difficoltà, attimi di sconforto, vivendo momenti intensi tra un anno e l'altro, come da pochi mesi la nascita del suo ultimo figlio. Adesso, però, che finalmente può indossare la tanto attesa corona d'alloro, scrive su Instagram

Una triennale in 10 anni non è un grande traguardo. Eppure io non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita.

A tutte le volte che ho pensato di mollare, a tutta la vita che é passata tra un esame e l’altro, alle volte che andava bene anche se non era il voto che avevo immaginato, perché alla fine la cosa più importante è quello che è rimasto.

La dedica ai suoi figli

La dedica, che compare sulla prima pagina della tesi, è rivolta ai suoi bambini: "Ai miei figli Caterina, Pietro, Elia (e a quelli che verranno) che il Desiderio possa essere sempre il motore della vostra vita". La 29enne continua il suo post sottolineando quanto lo studio l'abbia aiutata a conoscere ancora più a fondo sé stessa e quanto l'essersi laureata abbia rappresentato molto di più di un semplice

