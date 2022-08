Giusy Buscemi è diventata mamma per la terza volta, è nato Elia Maria: “Che dono immenso la vita” L’attrice di Doc 2 Nelle tue mani Giusy Buscemi ha partorito lo scorso 31 luglio il terzo figlio Elia Maria: solo oggi dà l’annuncio ai fan mostrando le prime foto della famiglia con il nuovo arrivato.

A cura di Gaia Martino

L'attrice di Doc 2 Nelle tue mani Giusy Buscemi ha partorito. Mentre era in dolce attesa del terzo figlio dal marito Jan Michelini ha anche dato l'ultimo esame per il percorso universitario svolto a La Sapienza di Roma, oggi abbraccia Elia Maria, nato alle ore 23 del 31 luglio, di cui solo pochi minuti fa ha dato l'annuncio.

Giusy Buscemi ha dato alla luce Elia Maria Michelini

Con una foto del neonato accompagnata da alcuni scatti di famiglia, Giusy Buscemi annuncia che lo scorso 31 luglio alle ore 23 è nato il terzo figlio, Elia Maria Michelini nato dall'unione con il marito Jan. I piccoli Caterina e Pietro Maria sono felici e già abbracciano e baciano il nuovo arrivato.

Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio, alle 23:00 é venuto alla luce Elia Maria Michelini!!! Che Dono immenso la Vita! E quante emozioni! I fratelli sono super felici.. Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco!

Al post tantissime reazioni e messaggi di auguri da parte di amici, fan e colleghi.

Leggi anche Rihanna è diventata mamma, è nato il primo figlio con ASAP Rocky

Elia Maria è il terzo figlio dal marito Jan Michelini

Giusy Buscemi nel 2017 ha sposato il regista Jan Michelini, dopo tre anni di fidanzamento: l'attrice 29enne nota soprattutto per il suo ruolo in Doc 2 – Nelle tue mani al fianco di Luca Argentero è mamma di tre figli adesso. Nel 2018 ha dato alla luce la primogenita Caterina Maria e nel 2019 Pietro Maria, negli ultimi giorni la famiglia si è allargata con l'arrivo di Elia Maria. Una mamma "Doc" che contemporaneamente alla gravidanza è riuscita a concludere il suo percorso di studi universitario: in dolce attesa, con la gravidanza quasi agli sgoccioli, fece sapere di aver sostenuto l'ultimo esame alla facoltà di Lettera e Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma. Dovrà ora superare lo scoglio della tesi che per ora ha deciso di mettere in stand by per godersi i primi mesi di vita del suo nuovo bebé.