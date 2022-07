L’attrice Sara Serraiocco è diventata mamma per la prima volta Sara Serraiocco è diventata mamma per la prima volta. L’attrice ha messo al mondo Maria, nella giornata di giovedì 21 luglio.

A cura di Ilaria Costabile

Sara Serraiocco, protagonista di diversi progetti televisivi e cinematografici, è diventata mamma per la prima volta. Nel pomeriggio del 21 luglio è venuta al mondo Maria, la prima figlia dell'attrice, che il prossimo 13 agosto compirà 32 anni. Da sempre molto riservata nel far conoscere il suo privato, l'attrice ha condiviso sui social la notizia riportata dal noto magazine, ma al momento non ha aggiunto ulteriori commenti.

La nascita della bambina e i nuovi progetti

Una gioia incontenibile per l'attrice che, pur avendo pubblicato qualche foto in dolce attesa, ha preferito tenere per sé i momenti più importanti di questa gravidanza, non condividendo il percorso fatto in questi novi mesi dall'arrivo della piccola Maria. La nascita della bambina rappresenta il coronamento di un anno prolifico dal punto di vista professionale per la giovane attrice che, infatti, vedremo ben presto in quattro nuovi progetti ovvero Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese, Siccità di Paolo Virzi, Il Signore delle formiche di Gianni Amelio e poi Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores, che vedremo nel corso dei prossimi mesi e che l'hanno vista al lavoro dallo scorso anno. Nel 2020 Sara Serraiocco vinceva il Nastro d'argento come miglior attrice non protagonista per il film "Non odiare".

La carriera di Sara Serraiocco

La carriera di Sara Serraiocco inizia ben presto dopo aver frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, per poi iniziare con piccole parti in tv, in fiction di successo come “R.I.S. Roma – Delitti imperfetti 3”, poi ottiene il ruolo da protagonista in "Salvo" film che ha vinto il Grand Prix de la Semaine de la Critique al Festival del film di Cannes 2013. Ha recitato nel film "Cloro" presentato al Sundance Festival e alla Berlinale, e anche in "L'accabadora" insieme a Donatella Finocchiaro. Nel 2017 è la protagonista di "Non è un paese per giovani" di Giovanni Veronesi, ed è stata scelta per interpretare un ruolo centrale nella serie americana "Counterpart”.