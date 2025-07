Natasha Stefanenko: “Mia mamma credeva che non avrei mai trovato marito, non mi sono mai considerata bella”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Natasha Stefanenko racconta in un'intervista gli esordi della sua carriera e l'amore per il marito Luca Sabbioni. I due si sono conosciuti nel 1992 e si sono sposati nel 1995. Prima di arrivare in Italia, conosceva solo il Festival di Sanremo: "Mamma, vedeva Albano e Romina e mi diceva: vedi, anche lui è più basso di lei. Erano la sua consolazione perché era convinta che, col mio metro e 85, non avrei mai trovato marito". A trent'anni raggiunse l'apice della popolarità: "Credo che funzionassi perché non ero costruita e non mi sono mai considerata bella. Per me, da piccola, il corpo era solo un mezzo per portare il cervello da un posto all’altro".

Natasha Stefanenko: gli esordi della carriera e il successo in Italia

Natasha Stefanenko raggiunse l'apice del successo conducendo Scatafascio e Target, due programmi Rai. Quando si è trasferita dalla Russia in Italia aveva appena vent'anni: "Conoscevo solo il Festival di Sanremo. Mamma, vedeva Albano e Romina e mi diceva: vedi, anche lui è più basso di lei. Erano la sua consolazione perché era convinta che, col mio metro e 85, non avrei mai trovato marito", ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera. La modella ed ex concorrente di Pechino Express riconosce di essere stata anche fortunata: "Credo che funzionassi perché non ero costruita e non mi sono mai considerata bella. Per me, da piccola, il corpo era solo un mezzo per portare il cervello da un posto all’altro. Dopo, con la bellezza ci ho giocato, l’ho sdrammatizzata".

La storia d'amore con Luca Sabbioni

A Luca Sabbioni è legata da trent’anni. Il segreto della loro relazione è il dialogo e tante risate: "Luca mi ha insegnato a esprimere tutto quello che mi turbava, mi ha detto: se non mi dici cosa ti dà fastidio, io non posso saperlo, tu accumuli e poi esplodi; se invece ne discutiamo, possiamo sempre chiarirci. Ci ha salvato questo e il senso dell’umorismo". Ammette anche di aver avuto tentazioni nel corso del tempo: "Siamo sempre stati in mezzo alla bellezza. Ma se notavo uno pensavo: bello, ma ciao".