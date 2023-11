Natasha Stefanenko: “Mio marito scommise di portarmi a letto in 48 ore, aveva un pregiudizio” Natasha Stefanenko ha raccontato come è nato l’amore con Luca Sabbioni, suo attuale marito e padre della figlia Sasha, che oggi ha 23 anni. “Scommise di portarmi a letto nel giro di 48 ore”, ha svelato l’ex modella.

Natasha Stefanenko è sposata dal 1995 con Luca Sabbioni, dal quale ha avuto la figlia Sasha cinque anni dopo. Ospite di Storie di Donne al bivio, in onda su Rai2, l'ex modella e in passato concorrente di Pechino Express ha parlato di come è nato l'amore con il marito.

"Mio marito scommise di portarmi a letto in 48 ore"

Nel salotto di Monica Setta, l'ex modella ha raccontato che l'amore con Luca Sabbioni è nato per via di una scommessa nel 1993: "Mi avrebbe portata a letto nel giro di 48 ore. Anche lui aveva un pregiudizio: russa, ma seria non era possibile". Nonostante le premesse, tra i due la storia d'amore iniziò comunque e Sabbioni rivelò che sua la scommessa giusto in tempo:

Perse la scommessa ma fu bravo a raccontarmelo prima che tra di noi succedesse qualcosa di davvero importante. Orgogliosa come sono, se avesse vinto la scommessa e l'avessi scoperto, l'avrei salutato. È stato sincero nel momento giusto.

Come è nato l'amore tra Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni

Stefanenko ha svelato che Sabbioni non era il suo tipo esteticamente, ma a colpirla è stata la sua personalità. A due anni e mezzo dal primo incontro, nel 1995, i due sono convolati a nozze "l'ho obbligato io, impazzivo con il passaporto russo", ha rivelato l'ex modella. I due si sono sposati nelle Marche, regione nella quale vivono ancora oggi. Da poco hanno celebrato 30 anni del loro amore, confidando che c'è stato un solo momento di crisi nel rapporto, proprio quando è nata la figlia Sasha, che oggi ha 23 anni. "Io ero fuori di testa, non ne volevo sapere del sesso, mi importava soltanto della mia bambina. Se si rompe, va riparato, non buttato via" ha aggiunto", aveva raccontato in passato Stefanenko in un'intervista al Corriere della Sera.