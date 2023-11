Veronica Peparini incinta, Andreas Muller: “Controlli ogni 48 ore, problemi non dipesi dall’età” Andrea Muller condivide un ulteriore aggiornamento a proposito della gravidanza gemellare della compagna Veronica Peparini, gravata da un problema cui la coppia aveva accennato qualche giorno fa. “Non dipende dall’età”, ha chiarito il ballerino, “Stiamo facendo controlli ogni 48 ore”.

A cura di Stefania Rocco

Con un post condiviso su Instagram, Andreas Muller fa chiarezza a proposito di quanto sta accadendo a Veronica Peparini, compagna che sta portando avanti una gravidanza gemellare. Solo qualche giorno fa, il ballerino era intervenuto sui social per rendere nota una complicazione legata alla gravidanza in corso, complicazione diventata evidentemente solo dopo l’annuncio della coppia che aveva fatto sapere a Verissimo di stare aspettando due bambine. Dopo giorni di silenzio, Andreas è tornato ad aggiornare il suo profilo Instagram per fare chiarezza, aggiornare quanti hanno manifestato sostegno e vicinanza a lui e alla sua compagna, e mettere un freno alle voci che da ore corrono sui social.

Andreas Muller: “Le bambine condividono i vasi sanguigni”

“Abbiamo sempre ribadito e ci teniamo a sottolinearlo ancora perché è compito di chi ha visibilità fare queste cose, che le gravidanze gemellari sono gravidanze che vanno seguite da specialisti. La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte”, ha scritto Andreas in una Instagram story pubblicata qualche minuto fa, “È scattato un campanello di allarme che si porta a fare controlli ogni 48 ore perché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé. Motivo per cui stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore”. Quindi il ballerino ha concluso:

Se così non dovesse essere, bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà. Per ora non ci pensiero, volevamo solo aggiornarvi e più che altro fare chiarezza sul fatto che nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web.

L’annuncio di Andreas Muller: “Stava andando tutto bene, poi c’è stato un problema”

Era stato sempre Andreas, via Instagram, a rendere pubblico quanto accaduto dopo l’annuncio in tv della gravidanza. Il controllo immediatamente successivo a quel momento aveva palesato il fatto che le bambine che la coppia aspetta stessero sperimentando una difficoltà nei cui dettagli il ballerino aveva inizialmente preferito non addentrarsi: “Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vedere le gemelline e assicurarci che stessero bene come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza. Ora però vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”.