ll video di Veronica Peparini incinta e la dedica di Andreas Muller: “Diventi ogni giorno più bella” Da quando Veronica Peparini e Andreas Muller hanno annunciato l’arrivo delle loro due gemelline a Verissimo, non si nascondono più. La coreografa ex insegnante di Amici condivide con i suoi follower i momenti più dolci della sua gravidanza e il ballerino non può che emozionarsi vedendola.

A cura di Giulia Turco

Veronica Peparini può finalmente gioire pubblicamente della sua gravidanza, senza nascondersi più. Dopo aver comunicato ufficialmente l’arrivo delle due gemelline insieme al compagno Andreas Muller, la coreografa ex insegnanti di Amici ha iniziato a pubblicare sui social una serie di contenuti per condividere, passo dopo passo, il viaggio della gravidanza con i suoi follower.

Il video di Veronica Peparini col pancino

Di recente hanno organizzato un dolcissimo gender reveal con gli amici più cari e la famiglia, organizzata nella sala prove della scuola di danza di Veronica Peparini. “Siamo tornati a Roma per far sapere anche ai nostri cari prima che lo vedessero domenica in puntata il sesso delle nostre piccole”, hanno fatto sapere. “Ci siamo organizzati al volo in sala che è il posto in cui ci siamo conosciuti e il posto in cui ancora oggi coltiviamo il nostro legame e il nostro lavoro”. Da allora la coppia non ha smesso di condividere le emozioni per la famiglia che presto si allargherà. “Diventi ogni giorno più bella”, ha scritto il ballerino a corredo di un tenero video che immortala Veronica, con il pancino, in camera da letto.

L'annuncio della gravidanza a Verissimo

È stata un’emozione unica quella di poter condividere anche con i loro fan la gioia di diventare genitori insieme per la prima volta. “La famiglia si allarga, non lo pensavo possibile”, ha detto Veronica Peparini a Silvia Toffanin, spiegando di essere al quinto mese di gravidanza. “Sono gemelli, ho 52 anni, è un dono”, ha aggiunto. “Anche se ho 27 anni sono contentissimo di stare con una donna di 52 e si fare questa cosa con lei. Non di diventare padre, ma di diventare papà di due bambine con lei”. Veronica Peparini è già mamma di altri due figli, Daniele che ha 16 anni e Olivia che ne ha compiuti 11 lo scorso marzo.