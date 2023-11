Andreas Muller sulla gravidanza di Veronica Peparini: “L’ultima visita non è andata bene” Andreas Muller e Veronica Peparini sono andati a fare una visita di controllo questa mattina, per fare visita alle gemelle che la coreografa e ballerina porta in grembo. Le notizie questa mattina non sarebbero state positive: “La visita non è andata come doveva andare. Senza fare allarmismi, speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”.

A cura di Gaia Martino

Andreas Muller con una story Instagram ha annunciato che la gravidanza di Veronica Peparini, la compagna 52enne, giunta quasi al quinto mese, non starebbe proseguendo come previsto. La coppia lo scorso 5 novembre ha annunciato a Verissimo di aspettare due gemelle. Una visita effettuata questa mattina, però, non sarebbe andata come sperato. Queste le parole del ballerino:

Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l'ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene, come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l'amore e la vicinanza. Ora vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi, speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori.

Prima di andare a fare la visita di routine, Veronica Peparini aveva aggiornato il suo profilo Instagram: "Questa mattina stiamo andando a controllare come stanno le gemelline dal nostro team di dottoresse di fiducia al Bambino Gesù a Roma, intanto vi lascio qui questi momenti di fine quarto mese, tra sbalzi ormonali e amore", le parole a corredo di alcune immagini scattate durante i primi mesi di gravidanza.

L'annuncio della gravidanza a Verissimo

Veronica Peparini e Andreas Muller nella puntata di Verissimo del 5 novembre hanno fatto sapere per la prima volta della gravidanza. La ballerina e coreografa 52enne è in dolce attesa di due gemelline e a Silvia Toffanin ha raccontato di essere giunta quasi al quinto mese. "Abbiamo comunque dovuto avere un piccolo aiutino, per via della mia età. Però poi è stato subito facile. È venuto subito, non posso dire che sia stato così complicato. Siamo stati fortunati perché ci sono persone che fanno più fatica. A questa età è una gravidanza più consapevole, più cosciente, più adulta. So che sarà una cosa faticosa, ma sarò felicissima di farlo", le parole al pubblico di Canale5.