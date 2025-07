video suggerito

Adinolfi prima della finale dell’Isola, Cristina Plevani: “Non riesce a stare con noi, è stanco e va a letto” A poche ore dalla finale dell’Isola dei Famosi 2025, Cristina Plevani ha parlato di Mario Adinolfi. Il naufrago non riesce a passare molto tempo con il gruppo perché non ha forze, come ha spiegato: “Lui si gode il mattino, l’acqua lo rende leggero. Poi va nel letto perché si sente stanco. Spero continui a perdere peso anche a casa”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Mancano ormai poche ore alla finale dell'Isola dei Famosi 2025. Cinque i finalisti che si giocheranno la vittoria: Cristina Plevani, Loredana Cannata, Teresanna Pugliese, Omar Fantini e Mario Adinolfi. Quest'ultimo sembra essere particolarmente insofferente nelle ultime ore su Playa Paloma e, a notarlo, anche alcuni altri naufraghi. "Si gode il mattino, poi va nel letto perché si sente stanco", ha commentato Plevani.

"Adinolfi non riesce a stare con noi, è stanco e va a letto"

A poche ore dalla finale dell'Isola dei Famosi, Cristina Plevani e Jey Lillo hanno osservato Mario Adinolfi mentre faceva un bagno in mare. La naufraga ha spiegato che il giornalista appare in difficoltà e passa sempre meno ore insieme al gruppo perché si sente piuttosto debole: "Lui si gode il mattino perché è il momento in cui si sente leggero, l'acqua lo rende leggero. Sta qua un po' con noi, poi va nel letto perché si sente stanco, si addormenta, si rilassa lì". Adinolfi, quindi, preferisce conservare le energie, anche se secondo Plevani si tratta di occasioni un po' sprecate: "Nei momenti in cui sta a letto sono persi, non di condivisione. Non riesce a star con noi in turno davanti al fuoco". Infine la naufraga ha un desiderio per lui: "Spero che non perda tutto quello che ha fatto qui, che continui a perdere peso anche a casa". Dall'inizio della sua avventura in Honduras, ha perso più di 20 chili, come lui stesso ha raccontato.