Max Giusti: “Ho avuto un gravissimo problema di salute, da 48 ore so di non averlo più” Max Giusti in conferenza stampa per il lancio del suo film La seconda chance rivela: “Quando ho fatto questo film avevo un problema di salute e 48 ore fa ho saputo che non ce l’ho più. Non l’ho mai voluto dire, non ne ho mai voluto parlare, non lo sapeva nessuno, neanche i miei agenti”.

Max Giusti: "Ho avuto un gravissimo problema di salute"

"A proposito di seconda chance finalmente posso dire di essere sano come un pesce perché negli ultimi tempi ho avuto un gravissimo problema. Quando ho fatto questo film avevo un problema di salute e 48 ore fa ho saputo che non ce l'ho più. Non l'ho mai voluto dire, non ne ho mai voluto parlare, non lo sapeva nessuno, neanche i miei agenti. Ora sono una persona sana e sono molto felice di questo", questo il pensiero completo condiviso in conferenza stampa. Lo ha rivelato a sorpresa l'attore Max Giusti a viale Mazzini per lanciare il film ‘La seconda chance', che lo vede protagonista insieme a Gabriella Pession e che andrà in onda su Rai 1 il 29 dicembre in prima serata. "È proprio una bella seconda chance per me", ha concluso.

La presentazione de La seconda chance

Presenti alla conferenza anche gli sceneggiatori Simonetta Greco, Alessandra Martellini, Luca Mastrogiovanni e Ciro Zecca, i fratelli Antonio e Daniele Bizzarro con Federico Salvini (interpreti del personaggio di Nico da piccolo) e il cane Coco. La trama de La seconda chance: Max e Anna Mancini sono sposati da venticinque anni ed hanno due figli adolescenti. I due ragazzi, sebbene siano gemelli, sono caratterialmente agli antipodi: Tina è ribelle e poco studiosa; Nico è pacato, solitario ed ha il chiodo fisso dei videogiochi. Tra genitori e figli è in atto una guerra costante, che raggiunge l’apice il giorno del diciottesimo compleanno dei gemelli, quando la festa a casa, che era stata loro concessa, degenera. Max e Anna si rendono conto di non sapere nulla di quei due adolescenti, si chiedono dove abbiano sbagliato e ripensano con nostalgia ai tempi in cui Tina e Nico erano adorabili scriccioli da proteggere. Ma ricordano davvero com’è andata? Al termine di quella serata disastrosa, si presenta una seconda chance per Anna e Max, per vedere chiaro nel rapporto con i loro figli e tentare, dove possibile, di non ripetere gli stessi errori.