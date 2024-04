video suggerito

La Gialappa’s torna in tv il venerdì sera, nel cast anche Maccio Capatonda e Max Giusti Dal 10 aprile in prima serata su Tv8 e Sky torna la Gialappa’s Show, con sette nuovi appuntamenti. Oltre all’iconico trio e Mago Forest, come sempre timoniere di ogni puntata, ci saranno nel cast anche Max Giusti e Maccio Capatonda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A partire dal 10 aprile in prima serata su Tv8 e Sky, tornano i nuovi appuntamenti con la Gialappa's. Lo show realizzato dal noto trio comico avrà quest'anno due new entry che, però, sono stati grandi protagonisti delle edizioni passate, soprattutto nei primi anni in cui con Mai Dire Goal e spin off vari, il trio fece le sue prime apparizioni sul piccolo schermo. I membri che si aggiungono al già consolidato cast sono Maccio Capatonda e Max Giusti, veterani delle suddette trasmissioni. Al timone del programma c'è come, sempre Mago Forest, che verrà affiancato da una co-conduttrice diversa, per ogni puntata, ad inaugurare la nuova edizione sarà Alessia Marcuzzi.

Maccio Capatonda e Max Giusti new entry di Gialappa's Show

"Ho cominciato con loro e qualsiasi cosa mi chiedano, io la farò" ha detto Maccio Capatonda nel corso della conferenza stampa di presentazione dello show, a cui si aggiunge Max Giusti che dopo qualche anno di stop dalle imitazioni, si cimenterà in alcuni sketch in cui darà vita allo chef Alessandro Borghese e Aurelio De Laurentiis: "Mi sento di nuovo come un 17enne" ha commentato. Saranno sette le nuove puntate dedicate allo show, che andrà in onda il venerdì alle 21:30, del successo delle precedenti stagioni ne ha parlato anche Antonella D'Errico, executive vice president content di Sky Italia

È la terza edizione, continuiamo a crescere e non era scontato che questo programma diventasse un appuntamento fisso per Sky e Tv8, ma io ci ho sempre creduto. Non è un'operazione nostalgia, perché la Gialappa's ha portato un contenuto contemporaneo e in ogni stagione aggiunge qualcosa di nuovo e attuale: il pubblico era orfano di un programma così, che propone un tipo di divertimento da un lato satirico e dall'altro scanzonato.

I comici confermati in queste nuove puntate

Tornerà Brenda Lodigiani con la sua Annalisa, ci saranno i nuovi episodi di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, con la partecipazione straordinaria di Stefano Accorsi nel primo appuntamento. Ci sarà anche Ubaldo Pantani che avrà uno spin off di 4 Motel in versione Vip. Rivedremo anche Stefano Rapone, sempre impegnato in politica come Vice Sottosegretario, Gigi &Ross che saranno protagonisti con la parodia del comico Alessandro Siani e altri nuovi personaggi.