video suggerito

The Office torna in tv con un reboot: nel cast anche Sabrina Impacciatore Il creatore di The Office sarebbe già al lavoro per un reboot della serie tv, scrive Deadline, che vedrebbe nuovi personaggi in un nuovo ufficio. Per il cast, si legge, sarebbe stata scelta la star italiana Sabrina Impacciatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella nuova "versione" di The Office ci sarà anche un volto italiano, quello di Sabrina Impacciatore. Dopo la notizia sul presunto ritorno della serie televisiva con nuovi personaggi in un nuovo ufficio arrivata lo scorso marzo, scrive Deadline, esplode l'indiscrezione che vede l'attrice romana nel cast.

La nuova serie The Office con Sabrina Impacciatore nel cast

Gregg Daniels sarebbe già al lavoro con un team di sceneggiatori per creare un nuovo show definito come "un’espansione dell’universo The Office" e Michael Koman, co-creatore del docu-reality Nathan for you, avrebbe fatto il suo ingresso tra le voci creative del progetto. Deadline svela che la nuova serie sarà ambientata in un nuovo ufficio con nuovi personaggi: non sarà un sequel o un remake della serie madre, si tratterebbe, comunque, di un mockumentary che segue i dipendenti della filiale di Scranton, in Pennsylvania. Tra i nuovi volti della serie sarebbe stata scelta Sabrina Impacciatore, attrice romana che negli ultimi tempi ha conquistato una grossa notorietà anche in America.

Il successo di Sabrina Impacciatore in America

L'attrice romana dopo il successo con la serie The White Lotus ha ottenuto una grossa notorietà in America: ha da poco lasciato il set di un thriller action di Patricia Riggen con Viola Davis, G 20, in cui interpreta la presidente del Fondo monetario internazionale, e presto potrebbe dare inizio alla nuova avventura per The Office. Il suo ruolo sarebbe top secret, ma al suo fianco, stando a quanto si legge, dovrebbe esserci Domhnall Gleeson, attore noto per il ruolo di Bill Weasley in Harry Potter e Sam in The Patient. Recentemente, al Corriere, Sabrina Impacciatore ha elencato le differenze più grandi tra i set americani e quelli italiani e tra queste ha citato l'intimacy coordinator: "All’inizio mi sembrava surreale e esagerato, invece benedico che ci sia. In White Lotus ho una scena saffica, mi hanno chiesto dove volevo essere toccata spiegandomi inquadratura dopo inquadratura. Venivo dall’Italia dove tanti colleghi mi mettevano le mani dappertutto, fuori set ne ho contati almeno quattro, e due con i professori a scuola. Confesso di aver sempre subìto in silenzio. Una volta però gli occhi mi si riempirono di lacrime e quello la smise".