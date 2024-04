video suggerito

Alessia Marcuzzi torna al tempo di Mai dire Gol: condurrà la prima puntata di GialappaShow La conduttrice si riunisce di nuovo alla Gialappa’s Band dopo gli anni di Mai dire gol per condurre la prima puntata del nuovo ciclo di GialappaShow. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Alessia Marcuzzi sempre più presente nei palinsesti della televisione generalista. La conduttrice di Boomerissima sarà presto a Tv8 per presentare una puntata di GialappaShow. La vedremo mercoledì 10 aprile, quindi prima della serata dei David di Donatello, che si terrà invece il 3 maggio 2024. Intanto, il programma della Gialappa ritorna su Tv8 e in simulcast su Sky Uno: la prima puntata sarà un ritorno al passato perché Alessia Marcuzzi ha già lavorato ampiamente con la Gialappa's Band.

La prima puntata di Gialappa Show

Nella giornata del 4 aprile si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Gialappa Show e ne sapremo certamente di più, ma intanto Davide Maggio anticipa la presenza di Alessia Marcuzzi alla prima puntata di questa nuova edizione (la terza in meno di un anno, a conferma che il programma funziona). A quanto pare, resterà immutata anche la formula: ci sarà una conduttrice differente a ogni puntata. Secondo quanto anticipato, ci sarà anche Max Giusti che farà parte del cast fisso di GialappaShow così come Maccio Capatonda, pronto a tornare anche lui nell'universo della Gialappa.

Dal ritorno in Rai alla partecipazione a Tv8

Alessia Marcuzzi è ritornata in Rai a 28 anni dall'ultima volta con lo show Boomerissima, andato in oinda dal 10 gennaio al 14 febbraio 2023. Nel 2023 ha condotto Italia Loves Romagna, evento speciale e benefico per la regione romagnola. Inoltre, Alessia Marcuzzi è stata al Festival di Sanremo 2024 affiancando Fiorello e Fabrizio Biggio (che è marito di sua cugina) per il programma Viva Rai2! Viva Sanremo!. Insomma, Alessia Marcuzzi ha acquisito una nuova centralità, una seconda giovinezza per lei che è pronta ad affrontare questa nuova fase stagionale con il solito piglio, la solita simpatia di sempre. Attendiamo il 10 aprile fiduciosi.