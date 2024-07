Ascolti tv venerdì 19 luglio: chi ha vinto tra Tim Summer Hits e Mio Figlio

video suggerito

La prima serata di ieri, venerdì 19 luglio, ha offerto agli spettatori film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Rai1 c'è la grande musica in piazza di Tim Summer Hits con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu. Su Canale 5, invece, il film Mio figlio, un'altra storia che arriva dalla Turchia che racconta il rapporto tra un genitore single e suo figlio. Sulle altre reti c'è Miss Merkel – Morte al cimitero su Rai2, la fiction che immagina una pensione da detective per l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. Vediamo chi ha vinto la gara degli ascolti.

La sfida degli ascolti tv tra Tim Summer Hits e Mio Figlio

Nella prima serata di venerdì 19 luglio, Rai1 ha trasmesso la kermesse Tim Summer Hits che ha raccolto 2.102.000 spettatori per uno share pari al 18%. Su Canale 5, invece, il film Mio Figlio ha raccolto 1.930.000 spettatori per uno share pari al 16.6%. La serata è stata quindi vinta da Rai1 e lo spettacolo condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Sulle altre reti, i dati Auditel di ieri sera venerdì 19 luglio rivelano questo quadro: Miss Merkel – Morte al cimitero è stata vista da 491.000 spettatori per uno share pari al 3.9%. Su Rai3, il documentario che celebra i trent'anni dalle stragi di mafia di Capaci e via D'Amelio, I ragazzi delle scorte visto da 342.000 spettatori per uno share pari al 2.9%. Il disaster movie Into the storm su Italia1 visto da 769.000 spettatori per uno share pari al 6.1%. L'approfondimento di Quarto Grado su Rete 4 con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: 781.000 spettatori e share pari al 7.5%. A un anno dalla scomparsa di Andrea Purgatori, La7 trasmette Atlantide – Borsellino e le stragi: 347.000 spettatori e share pari al 3.7%. La serie I delitti del BarLume – Donne con le palle su Tv8 è stata vista da 355.000 spettatori per uno share pari al 2.9%. I migliori Fratelli di Crozza sul NOVE è stato visto da 351.000 spettatori per uno share del 2.8%.