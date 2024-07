video suggerito

Adesso Angela Merkel risolve i casi come La signora in giallo: arriva in Italia la serie tedesca Da venerdì, in prima serata su Rai2, arriva la serie di film tv incentrati sul personaggio di Angela Merkel che, andata in pensione dalla politica, inizia una carriera come detective. Ispirata a una serie di romanzi bestseller in Germania.

Terminata la sua carriera politica, Angela Merkel è diventata come Jessica Fletcher ne La signora in giallo. Questo è il plot della nuova serie di film televisivi che arriva da venerdì in prima serata su Rai2. Ispirata a una serie di romanzi bestseller in Germania, tutti ideati e scritti da David Safier, già noto in Italia per la serie Lolle, che cura anche la trasposizione televisiva. La serie è diretta da Christoph Schnee e Torsten Wacker.

La trama di Miss Merkel

Dopo la fine della sua carriera politica, Angela Merkel vive nell'Uckermark con il marito Joachim Sauer e la sua guardia del corpo Mike. Annoiata della pensione dopo una vita sempre attiva, Angela inizia per caso a investigare su casi criminali, una decisione che non piace né al marito né alla guardia del corpo. Angela Merkel si ritroverà a condividere indagini e suggestioni con l'ispettore locale Hannemann, pigro, comico e indolente, portato a ignorare anche le incongruenze più evidenti.

Quanti episodi sono e chi interpreta Angela Merkel

Angela Merkel è interpretata da Katharina Thalbach. Joachim Sauer, suo marito, è invece interpretato da Thorsten Merten (Il Grifone su Prime Video). Mike, la guardia del corpo di Angela Merkel, è interpretato da Tim Kalkhof. Il commissario Hannemann è interpretato da Sascha Nathan. Sono due i film televisivi di Miss Merkel, ispirati ad altrettanti libri: Miss Merkel e l'omicidio nel castello e Miss Merkel e l'omicidio al cimitero. I film andranno in onda venerdì 12 luglio (Morte al cimitero) e venerdì 19 luglio 2024 (Omicidio del cimitero). Ogni film ha una durata di 90 minuti. Si tratta di un'operazione certamente curiosa, che in Germania ha avuto già grande successo. Sono in produzione infatti il terzo libro e, di conseguenza, il terzo film dedicato al personaggio letterario della storica ex cancelleria tedesca.