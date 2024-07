video suggerito

La serie su Angela Merkel censurata in Italia, sparisce la frase su Silvio Berlusconi La serie “Miss Merkel” censurata per una frase pronunciata dalla protagonista che, dopo aver visto un cavaliere dice “mi ricorda Berlusconi”. Ma in italiano la frase è diversa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Miss Merkel è arrivata in Italia da poche settimane e un dettaglio della serie ispirata ad Angela Merkel, nei panni di una investigatrice per affrontare la noia della pensione, già alimenta la prima polemica per un caso di censura che ha a che fare con Silvio Berlusconi, personaggio politico legato a Merkel per aver condiviso parte del periodo di attività politica, ma soprattutto per siparietti e presunte che hanno inevitabilmente segnato il loro rapporto, dalla famosa attesa per la telefonata con Erdogan, alle presunte frasi poco lusinghiere con cui Berlusconi avrebbe descritto la sua omologa.

Il video sta circolando in queste ore e riguarda una scena in particolare di Miss Merkel, serie in onda su Rai2, in cui la protagonista e suo marito incontrano un cavaliere in armatura, che scambia con loro alcune battute prima di allontanarsi in sella a un cavallo. Nella versione italiana, il commento di Merkel mentre il cavaliere si avvia al trotto è "mi ricorda un politico italiano". Alcune persone hanno fatto tuttavia notare che nella versione tedesca Merkel dice esplicitamente "mi ricorda Berlusconi". Il riferimento, evidentemente, sembra essere proprio alla condizione di cavaliere del personaggio, accostata al titolo di Cavaliere del lavoro di cui Berlusconi era stato insignito.

La trama di Miss Merkel

Dopo la fine della sua carriera politica, Angela Merkel vive nell'Uckermark con il marito Joachim Sauer e la sua guardia del corpo Mike. Annoiata della pensione dopo una vita sempre attiva, Angela inizia per caso a investigare su casi criminali, una decisione che non piace né al marito né alla guardia del corpo. Angela Merkel si ritroverà a condividere indagini e suggestioni con l'ispettore locale Hannemann, pigro, comico e indolente, portato a ignorare anche le incongruenze più evidenti.

Quanti episodi sono e chi interpreta Angela Merkel

Angela Merkel è interpretata da Katharina Thalbach. Joachim Sauer, suo marito, è invece interpretato da Thorsten Merten (Il Grifone su Prime Video). Mike, la guardia del corpo di Angela Merkel, è interpretato da Tim Kalkhof. Il commissario Hannemann è interpretato da Sascha Nathan. Sono due i film televisivi di Miss Merkel, ispirati ad altrettanti libri: Miss Merkel e l'omicidio nel castello e Miss Merkel e l'omicidio al cimitero. I film andranno in onda venerdì 12 luglio (Morte al cimitero) e venerdì 19 luglio 2024 (Omicidio del cimitero). Ogni film ha una durata di 90 minuti. Si tratta di un'operazione certamente curiosa, che in Germania ha avuto già grande successo. Sono in produzione infatti il terzo libro e, di conseguenza, il terzo film dedicato al personaggio letterario della storica ex cancelleria tedesca.