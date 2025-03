Eva Henger: “Persi mia figlia Mercedesz per 5 ore, erano i giorni del caso Celentano”

video suggerito

Nel corso della puntata del 12 marzo de "La Volta Buona", programma pomeridiano di Rai1 condotto da Caterina Balivo, madre e figlia Eva e Mercedesz Henger hanno condiviso con il pubblico un episodio particolarmente drammatico del loro passato familiare. Eva Henger ha raccontato di quando la piccola Mercedesz scomparve improvvisamente mentre lei era al quarto mese di gravidanza del figlio Riccardino. La bambina, descritta come "tremenda" e molto vivace, non era autorizzata a entrare nell'ufficio della madre a causa della presenza di materiale non adatto ai minori. Durante questa assenza, si scatenò il panico: "Stavamo chiamando la polizia, io ero incinta di Riccardino al quarto mese, ho avuto uno shock enorme, cominciai anche a sanguinare," ha ricordato Eva.

Il dramma di Eva Henger: "C'era una signora strana"

La storia ha avuto un risvolto inaspettato quando si è scoperto che Mercedesz era stata portata nell'appartamento di una vicina. Come ha spiegato Eva

Mia suocera, la mamma di Riccardo, si ricorda che c'era una signora nel condominio che era un po' particolare, perché lei aveva due maschi e voleva una bambina. Lei, alla fine, era finita proprio in quella casa, la signora la lasciò lì con i suoi figli, che erano più grandi.

Mercedesz, dal canto suo, conserva solo vaghi ricordi di quell'esperienza: "Io ho dei ricordi, eravamo in una stanza buia a giocare al Nintendo", ha confidato.

"Durò cinque ore ed è stata una cosa bruttissima"

Eva ha concluso ricordando la gravità dell'episodio: "Durò cinque ore ed è stata una cosa bruttissima. Per questo, io dopo quell'episodio non li ho mai lasciati andati in giro da soli. Erano anni strani, erano quelli del caso di Angela Celentano". Dopo questo momento, Caterina Balivo prova a sdrammatizzare l'episodio, rivolgendosi a Mercedesz: "Come hai fatto tutti questi anni con una mamma così apprensiva?".