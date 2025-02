video suggerito

A C'è Posta Concetta non vuole fare pace con la madre, il fidanzato la convince: "Domani non avrai questa opportunità" A C'è Posta per te Concetta non riesce a perdonare sua madre per non averla supportata nella scelta di stare con il suo attuale compagno, Giuseppe. A convincerla ad aprire la busta è proprio il fidanzato.

A cura di Ilaria Costabile

A C'è Posta per te la storia di una famiglia ormai divisa da circa cinque anni, a causa di una serie di litigi che hanno portato Concetta a chiudere i rapporti con i genitori, sebbene lei sia da sempre molto legata a sua madre. Motivo della discordia tra la 22enne e i suoi familiari, il rapporto con Giuseppe, il suo fidanzato, spesso contestato da suo padre, perché riteneva non fosse in grado di offrirle un futuro dignitoso. Dopo l'ennesima litigata, furioso l'uomo caccia sua figlia da casa e in quel frangente non c'è nessuno a fermarlo. Da quel momento si forma una frattura, tutt'oggi difficile da sanare.

Le parole dei genitori di Concetta

Concetta e Giuseppe accettano l'invito in trasmissione, già immaginando chi possa esserci dietro la busta decidono di farli parlare. Il primo a prendere parola è il padre di Concetta:

Giuseppe io sto qua per mia figlia, è la luce dei miei occhi, ti ho accolto, ti ho voluto bene, nel mio piccolo ho cercato di fare il mio meglio. Sono stato abbastanza duro, come ogni buon genitore vuole per sua figlia. Voglio capire questa situazione, vorrei capire se questa cosa di non veder mia figlia se parte da te e o da lei. Concetta, sei la luce dei miei occhi, tutta la mia vita. Vorrei che tu facessi parte di nuovo della nostra famiglia, anche per tua madre.

Ed è infatti Annamaria, la madre di Concetta, ad intervenire subito dopo il marito, provando a spiegare a sua figlia la sofferenza provata in questi anni in cui il loro rapporto si è deteriorato. Ma prima ancora che con lei, decide di rivolgersi al suo fidanzato:

Ciao Giuseppe mi trovo qua per dirti che ti ho trattato nel miglior modo possibile, ero contenta quando stavi a casa, cercavo di cucinarti quello che ti piaceva, in casa mia eri ben accetto. Poi non so, per tutte queste piccole situazioni che sono nate, ho perso mia figlia, che è tutto per me, non penso che abbiamo fatto qualcosa di talmente brutto da perdere una figlia. Io amo mia figlia e togliendomela io non vivo, questo è quello che voglio dirti.

Poco dopo, quindi, si rivolge alla figlia dicendole quanto le è mancata la sua presenza in questi anni in cui sono state lontane e quanto desideri recuperare un rapporto:

Conny tu lo sai oltre mamma e figlia siamo state due sorelle eravamo complici, io mi confidavo sempre con te, qualsiasi cosa succedeva, altrettanto tu con me, ti alzavi la mattina e parlavi, parlavi. Abbiamo fatto tante cose insieme, perché eravamo due amiche. MI manchi tantissimo, sono cinque anni quasi, e non riesco più ad andare avanti, sono stata male, sto male, è venuto un periodo che non riuscivo ad alzarmi dal letto, grazie a papà, ad Antonio ed Emilia, ho cercato di rialzarmi, mi manchi, la tua persona, il tuo viso, la tua voce.

Concetta non riesce a perdonare la madre

Dall'altra parte della busta, Conny inizia la sua riflessione in merito al da farsi. Si fa raccontare cosa è stato detto sul perché sia andata via di casa e lei stessa aggiunge qualche particolare in merito alla serata in cui il padre, in un momento di rabbia, le ha detto di andare a vivere con Giuseppe se il sentimento che provava nei suoi confronti era così forte. La ragazza contesta il comportamento della madre:

Tutto quello che ha detto è vero, il rapporto che avevamo io e lei non lo so spiegare. Proprio per questo, per me è stata una sofferenza troppo grande. Io per lei ho fatto qualsiasi cosa, stavo con lei ovunque, sotto i ponti, nelle ville, non mi aspettavo che per una volta che io volevo prendere una decisione lei mi facesse andare via così. Doveva fermare mio padre, non l'ha fatto. È stata una cosa a cui non riesco a passare sopra.

Maria De Filippi cerca di spiegare a Concetta che, magari, sua madre abituata a dar conto a suo padre, non ha mai potuto provare a contraddirlo, ma la ragazza non ne vuole sapere: "Per figli si passa anche sopra i mariti". La conduttrice, quindi, cerca di parlare anche con Giuseppe: "L'ho portata io qua, lei non voleva venire" dice il ragazzo che poi aggiunge: "Ma poi sento anche dire delle bugie". Secondo la coppia, i motivi per cui loro hanno iniziato a contestare il loro amore, dopo averlo incentivato, sono di carattere economico: il padre criticava Giuseppe ritenendolo uno scansafatiche ed era critico sul fatto che non avesse ancora preso la patente. "Volevano il genero con il posto fisso" dice Concetta.

Giuseppe convince Concetta ad aprire la busta

La ragazza è confusa: "Mi aspettavo delle scuse, ma non le ho sentite, mi hanno detto le stesse cose di cinque anni fa" e Concetta continua rivolgendosi alla madre: "Non me l'aspettavo da te, che papà mi cacciava e tu non mi fermavi". Anche il fratello prova a convincerla ad aprire la busta, facendole capire che è stata una richiesta della madre, quella di chiamare il programma, ma lei non sembra intenzionata, finché non è Giuseppe a parlare: "Come siamo venuti qua, possiamo anche tornare indietro. Per me lei può fare quello che vuole, ma io l'ho portata qui, perché la mamma è una" dice quasi commosso: "Loro gli hanno fatto un torto troppo grande e nemmeno lo capiscono. Io adesso vedo mia madre piangere e non mi viene da piangere, forse sono una figlia cattiva". Parlando con Maria De Filippi, poi, Concetta palesa i suoi dubbi, finché non interviene di nuovo Giuseppe: "Se non provi non puoi sapere come andrà" e poi: "Ora l'opportunità ce l'hai, domani no". È così che Concetta si decide ad aprire la busta: "Ma io ho bisogno dei miei tempi, meglio che lo sappiano" dice prima di abbracciare la madre.