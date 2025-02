video suggerito

La storia di Nancy a C'è Posta per te: la figlia Rosa non le perdona il comportamento dopo la morte del padre Nancy vorrebbe fare pace con la figlia Rosa a C'è Posta per te. Lei non vuole saperne, ritiene che la madre non le sia stata accanto dopo la morte del padre, decidendo dopo un anno di ricominciare la sua vita.

A cura di Ilaria Costabile

Un'altra storia familiare a C'è Posta per te, quella di Nancy, una donna rimasta vedova piuttosto giovane, che a un anno dalla morte del marito, ha incontrato un uomo che da quattro anni è il suo compagno. In questi anni, però, i suoi rapporti con la figlia Rosa si sono incrinati al punto che non si vedono più e lei non può vedere nemmeno le sue nipoti. Rosa lamenta il fatto di non essere stata supportata dalla madre quando le ha chiesto aiuto in un periodo difficile a seguito del lutto, oltre a rimproverarle di aver infangato la memoria di suo padre, iniziando una nuova vita, non vestendosi più di nero e uscendo con le amiche.

Rosa accetta l'invito in trasmissione, dove viene accompagnata da suo marito Nunzio. La madre, che inizialmente ha al suo fianco il compagno, prende la parola per fare una precisazione: "Rosita ciao, ho voluto io Enzo qua accanto a me, da 4 anni è il mio compagno, non hai voluto conoscerlo è un uomo leale, è una scelta che io non rinnego, questo non vuol dire che io non ti voglia bene". Il discorso di Nancy continua:

Sono quattro anni che non mi saluti, che non mi cerchi più, che mi hai escluso, la mia scelta non vuole dire che io non sia la tua priorità, le cose sono andate in modo diverso , l’amore che che ho avuto per tuo papà non c’entra niente con il mio comportamento di dopo. La tua indifferenza mi fa paura. Io non voglio darti fastidio, voglio solo volerti bene.

Un appello, poi, lo rivolge anche al genero, implorandolo di aiutarla a ricucire i rapporti con sua figlia: "Nunzio mi rivolgo a te, ti conosco quando eri piccolo. Sei stato ben accetto in famiglia, tutto, poi le cose sono andate male e mi dispiace, chiedo a te di intercedere con Rosita di aiutarci a fare pace. Non voglio darvi fastidio, ma nemmeno essere esclusa".

Rosa è delusa dal comportamento della madre

Rosa, quindi, chiede delucidazioni a Maria De Filippi su cosa le sia stato raccontato e dopo aver ascoltato quanto detto, precisa: "È stravolta la storia. Per me non è tanto sul fatto che lei si sia tolta il lutto, io le dico subito ho bisogno di te, lei mi ha detto “vieni a casa mia” in quel mese non sto bene". È dopo quel periodo, però, che i rapporti iniziano ad incrinarsi perché ad un'altra richiesta rivolta alla madre, Rosa si sente rispondere: "Non posso aiutarti io, vai da uno psicologo", da questo momento la rottura diventa insanabile, Rosa spiega a Maria De Filippi che la presenza del compagno è stata solo una conseguenza: "

Quello è successo in secondo tempo, lei inizia una serie di atteggiamenti, che non mi stavano bene, giravano voci brutte in paese. Quando sono tornata dalle vacanze, mi ha chiesto se mi fossi divertita e io le ho risposto di sì, e lei mi ha detto "io porto ancora il lutto". In quel momento penso che lei volesse tirami indietro in un vortice. Poi mi hanno fatto vedere che stava in giro con un uomo, il giorno dopo, e mi sono arrabbiata.

Rosa, quindi, non ha mandato giù il fatto che sua madre sia stata distante, mendo accogliente di quanto lei avrebbe voluto: "Mi è morta l’idea che avevo io di mamma" e aggiunge "Io penso che lei non ci pensi più a papà".

Maria De Filippi prova a farla ragionare, ma Rosa non apre la busta

Maria De Filippi cerca di farle capire che, magari, anche se la vita della madre continua, il pensiero che lei aveva per suo padre è ancora intatto, dal momento che hanno vissuto un matrimonio bellissimo. Rosa, però, è convinta che se lei avesse avuto bisogno del padre, lui ci sarebbe stato come lei avrebbe voluto, lei voleva solo essere figlia, ma la madre non è stata così presente. La conduttrice prova a farla ragionare: "Sei già passata attraverso un lutto, attraverso un dolore, non me ne procurerei un altro tanto per…". Rosa, però, le spiega il suo punto di vista:

Aprire la busta significa che si deve iniziare un cammino di perdono, e io non lo so, non me la sento in questo momento. Ho trovato il mio equilibrio. Lei non c'è stata quando avevo bisogno, io volevo proprio la mamma e invece ho iniziato a vedermela da sola. Io i primi due anni al lutto non ci ho pensato, perché dovevo occuparmi delle cose che combinava lei. Penso che lei non mi voglia bene, sia tutto un suo tornaconto.

De Filippi ci riprova: "Tu hai detto che una madre per i figli deve esserci sempre, ma anche che i figli devono esserci per una madre. Ma ora che tua madre ha bisogno di te, non ci sei, le stai facendo la stessa cosa". Ma Rosa non ne vuole sapere e decide di non aprire la busta con la promessa che, qualora avesse dovuto ripensarci, avrebbe chiamato in trasmissione.