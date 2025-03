video suggerito

Maria De Filippi rimprovera Fabiola a C'è posta per Te: "Hai un cuore? Vorrei sapere dove è andato a finire" Per l'ultima puntata di C'è Posta per Te la storia di una figlia che non intende più rivedere suo padre. De Filippi prova a farla ragionare ma lei è un muro e la conduttrice glielo fa notare.

A cura di Andrea Parrella

A C'è posta per te del 15 marzo, la storia di Giovanni, siciliano, che ha due figli nati dal primo matrimonio, Salvo e Fabiola. Quest'ultima, da 8 anni, non lo vuole più vedere e sentire, in particolare dal giorno in cui se ne va dalla casa in cui viveva con loro e la sua ex moglie. Due figli desiderati sin dal primo giorno della loro nascita, mentre la moglie era una donna poco affettuosa, molto fredda nei suoi confronti. Fabiola ha sei mesi quando lui rimane senza lavoro a Bagheria.

La storia di Giovanni e la scelta di lasciare la famiglia

Lo ritrova a Udine, inizia a lavorare lì e conosce una donna, si chiama Luciana, la sua attuale moglie, che ha già una figlia. Lì capisce cosa sia l'amore, perché questa donna è affettuosa e lo fa sentire unico, per la prima volta lo fa sentire amato. Dice tutto alla ex moglie, che si arrabbia e gli impedisce di vedere i figli. Per un anno e un mese non li sente e non li vede. Pi i figli gli mancano così tanto che decide di tornare e resta per 17 anni, in cui non sente mai Luciana, la sua compagna. Il matrimonio non va bene e nel 2016 rimane di nuovo senza lavoro. Si ritrova spesso a dormire in garage, litiga con la ex moglie, pensa che i figli sono grandi quindi cerca lavoro altrove e vuole lasciare la ex moglie. Decide di comunicarlo ai figli, ormai grandi, non dice che aveva già trovato lavoro a Udine e non parla di Luciana, perché all'epoca non la sentiva. Se ne va dalla Sicilia lasciando circa 10mila euro sul conto della moglie e versa 400 euro al mese per la figlia Fabiola. Da allora Salvo gli risponde al telefono, mentre Fabiola no, anzi lo cancella da tutti i social. Intanto ritrova Luciana, tornano insieme e la sposa. Ma i contatti con la figlia non ci sono, torna in Sicilia per il matrimonio del figlio e lei si defila e si nasconde. Insomma, è a C'è Posta per Te per ritrovarla.

Fabiola è un muro, Maria De Filippi prova a convincerla

Le parole di Giovanni appena sua figlia lo vede nella busta sono poche e sintetiche: "Sono qui perché anche io ho sofferto, sei la mia vita, mi devi perdonare e se lo fai non ti lascerò mai più". L'atteggiamento di Fabiola, però, è subito ostile e critica suo padre, sostenendo abbia fatto molto poco per provare a cercarla: "Non viene a Bagheria per me, ci siamo incrociati in strada e hai fatto finta di non vedermi […] Se lui torna da Udine non so per quale motivo e non mi interessa. Non credo stia per 13 anni al fianco di mia madre senza provare alcunché".

Maria De Filippi prova a ragionare con lei, farle capire che il padre per anni, dopo aver trovato l'amore altrove, è tornato a casa e ci è rimasto per crescere i suoi figli. Fabiola non sembra volerne sapere: "Mi è stato vicino, mi ha cresciuta non solo economicamente, ma anche dal punto di vista affettivo. Ricordo che guardavamo C'è posta per te insieme. Al momento non penso di volergli bene, con mia madre non ne parlo, di lui non parliamo. Lui per me è cancellato, anche col mio fidanzato, lui conosce la situazione ma non se ne parla. Non ho più l'esigenza di sentirlo, non ho più il piacere e mia madre mi fa anche da padre".

De Filippi prova a rilanciare, chiedendole cosa farebbe se lui fosse in ospedale: "Non me ne fregherei di certo, perché un cuore ce l'ho". "Vorrei sapere dove è andato a finire però, esiste il perdono", ribatte la conduttrice in tono critico. Giovanni continua a provare a convincere sua figlia, di tanto in tanto sfociando nel dialetto, ma lei lo rimprovera: "Intanto, per favore, parla in italiano". "Ancora ho la foto vostra nel telefonino, tua e di tuo fratello", prova a convincerla lui, ma lei è inamovibile: "Guardatela". Davanti al suo atteggiamento anche De Filippi ci rinuncia e lei sceglie di chiudere la busta. Rivolgendosi a Giovanni la conduttrice commenta: "Era un muro, non mi lasciava modo di provare a convincerla".