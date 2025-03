video suggerito

Enrica Bonaccorti: "Criticata per aver annunciato la gravidanza in diretta tv. Persi il bambino" Enrica Bonaccorti è stata ospite a La Volta Buona. Nella puntata in onda lunedì 10 marzo racconta l'annuncio della sua gravidanza che fece in diretta tv e le successive critiche da cui venne travolta.

Enrica Bonaccorti si racconta nel salotto de La Volta Buona. Nella puntata in onda lunedì 10 marzo, parla dell'annuncio della sua gravidanza che fece in diretta tv e delle successive critiche che ne scaturirono: "Quando uscì dallo studio andai in camerino ed ebbi un'emorragia".

Enrica Bonaccorti: "Sostituire Raffaella Carrà non fu un'occasione, ma un dovere"

Fu Enrica Bonaccorti a prendere il posto di Raffaella Carrà nel programma televisivo Pronto, chi gioca? "A me sembrava impossibile sostituirla. Non l'ho sentita come una grande occasione, ma come un dovere. Dovevo assumermi questo peso – rivela Bonaccorti – Io sono stata un soldatino che ubbidisce, sono sempre stata un soldatino in questa azienda". È in quel programma che annunciò di essere incinta, spiega Caterina Balivo: "La volevano licenziare per questo motivo". La giornalista ricorda i momenti successivi a quell'annuncio:

Quando uscì dallo studio e andai in camerino, cominciai a perderlo questo bambino. Ebbi un'emorragia e mi portarono di corsa in ospedale. Pensavo che sari tornata subito in studio, invece sono dovuta rimanere lì. Abbiamo dovuto trovare una sostituta per il giorno dopo. Scegliemmo Livia Azzariti, era laureata in medicina e preparava le schede. Era molto brava, intelligente e colta, ma quando si sedette su quel divano si bloccò perché non era abituata. Il giorno dopo pensammo di sostituirla con Magalli, era la persona più giusta.

Enrica Bonaccorti: "Criticata perché raccontai di un fatto privato sulla tv pubblica"

Enrica Bonaccorti spiega perché fu attaccata dopo quell'annuncio: "Ho raccontato un fatto privato sulla televisione pubblica. È una cosa difficile da far capire adesso". Alla domanda di Caterina Balivo su come abbia superato quel momento, risponde di essersi appellata alla sua forza interiore: "Con il mio carattere, soffrendo molto. Sentendomi ‘cornuta e mazziata'. Sono andata avanti facendo il mio lavoro".