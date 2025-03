video suggerito

Laura Freddi: "Maurizio Costanzo diceva che non avevo abbastanza ambizione" Sarà una delle protagoniste del prossimo format di Rai1, "Ne vedremo delle belle", e oggi si racconta a Libero: "Maurizio mi diceva che non ero abbastanza ambiziosa. Ribattevo che amavo il mio privato".

Ne vedremo delle belle è il nuovo programma di Carlo Conti che andrà in onda da sabato 22 marzo, in prima serata su Rai1. La trasmissione è dedicata alle showgirl che hanno caratterizzato la televisione degli anni '90 e del 2000. Tra le protagoniste di Ne vedremo delle belle c'è Laura Freddi, intervistata da Daniele Priori per Libero Quotidiano. Alcuni dei virgolettati più significativi sono sicuramente relativi ai suoi maestri, da Antonio Ricci a Gianni Boncompagni fino a Enrica Bonaccorti, poi una battuta su Maurizio Costanzo: "Diceva che non avevo ambizione".

Che cosa ha detto Laura Freddi

Tra i grandi con cui ha lavorato, non si può non citare Maurizio Costanzo. Con lui, Laura Freddi ha vissuto l'esperienza di Buona Domenica:

Maurizio mi diceva che non ero abbastanza ambiziosa. Eppure sono sempre stata molto curiosa e poliedrica. Mi piace studiare, ho fatto il doppiaggio, la radio, il teatro, ho approcciato un po’ a tutto anche per capire quali fossero i miei limiti. Questa credo sia l’intelligenza più utile a chi fa questo mestiere. Io credo di averli riconosciuti. A Costanzo ribattevo che io amavo il mio privato, ritagliandomi tutto lo spazio necessario, sottraendolo magari all’ambizione.

L'amicizia con Miriana Trevisan

Il periodo di Striscia la Notizia, velina con Miriana Trevisan: "Ricci è stato un altro grande maestro, mi ha insegnato quelli che sono i trucchi del mestiere". E l'amicizia con Miriana Trevisan:

Sì, sì. Ci sentiamo. Del resto ci siamo legate molto quando eravamo molto giovani, a vent’anni, per la prima volta a vivere da sole in un albergo a Milano. Insieme abbiamo conosciuto un mondo per noi tutto nuovo che avevamo assolutamente voglia di scoprire.

Il periodo Non è la Rai: "Boncompagni e Bonaccorti si accorsero di me"

Fu Gianni Boncompagni a lanciarla con il programma "Non è la Rai", ma Enrica Bonaccorti le fece da pigmalione vero e proprio: "Fu lei a tirarmi fuori dal gruppo a Non è la Rai, nonostante io fossi timidina e mai propensa a sgomitare. Un giorno con una sua uscita, durante una puntata, disse: qui abbiamo tra le ragazze la Kim Basinger italiana. Io mi nascosi sotto la sedia in quel momento, sperando che nessuno se ne accorgesse. Invece Boncopagni puntò il faro della luce su di me e da quel momento iniziò la musica di Nove settimane e mezzo e io cominciai a muovere timidamente i primi passi davanti al cruciverba di Non è la Rai".