Angela Mega Star sbarca su Real Time, da gennaio 2025 un programma racconterà la sua vita Gesualdo Vercio, direttore di Real Time, annuncia lo sbarco sulla rete di una star di TikTok: si tratta di Angela, donna cinese proprietario di un negozio in Italia (An. Megastore) diventata popolarissima sulla celebre piattaforma dedicata ai giovanissimi. Il programma pga già un titolo: Angela Mega Star. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo avere conquistato TikTok, Angela di An Megastore sbarca in tv. A partire da gennaio 2025 andrà in onda su Real Time “Angela Mega Star”, un programma che racconta la vita della donna cinese proprietaria di un negozio in Italia. Diventata popolarissima grazie al tormentone “Bella Fisica”, Angela sarà la protagonista assoluta di uno show confezionato su misura per lei. Oltre a raccontare il suo privato e alcuni degli aspetti del suo business, il programma proverà a raccontare la vita della comunità cinese in Italia.

Il direttore di Real Time: “Angela Mega Star su Real Time”

“Angela Mega Star dovrebbe arrivare a inizio 2025. È certamente un altro esempio della nostra costante ricerca di personaggi larger than life ed è inoltre un’occasione ancora più importante, perché è dai tempi di Italiani made in China che cerchiamo di raccontare la comunità cinese in Italia”, ha dichiarato Gesualdo Vercio, direttore di Real Time, a proposito dello sbarco della famosa negoziante in tv.

Chi è Angela di An Megastore

Proprietaria di un account che conta oltre 16 milioni di follower su TikTok, Angela è una donna cinese popolarissima tra i giovanissimi. È diventata nota grazie ai video postati su TikTok nei quali la si vede interagire con “Bella Fisica”, l’attrice Michela Rullo. Sarà proprio la trasmissione ad approfondire quanto non è stato ancora svelato a proposito di Angela, a partire dai suoi legami familiari e dalla vita in Cina prima del trasferimento in Italia. Angela – il cui vero nome è Lin Jianghua – è una donna cinese di 59 anni. Vive in Italia da circa 40 anni.Era giovanissima, infatti, quando abbandonò la sua vita natale per raggiungere una cugina trasferitasi a Bologna. Dopo essersi spostata a Milano, Angela ha deciso di stabilirsi a Roma dove è diventata madre di due figli, nati e cresciuti in Italia.