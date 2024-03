Ascolti tv venerdì 22 marzo: chi ha vinto tra Terra Amara e The Voice Senior Tutti i dati Auditel di ieri sera, venerdì 22 marzo 2024: vince in termini di ascolti tv Rai 1 con la semifinale di The Voice Senior che ha raccolto al video 3.459.000 spettatori, pari al 22.1% di share. La sfida con Canale 5 con Terra Amara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il palinsesto televisivo di ieri sera, venerdì 22 marzo 2024, ha offerto una vasta gamma di opzioni: trasmissioni di approfondimento, programmi di intrattenimento e film per tutta la famiglia. Su Rai1 è andata in onda la semifinale di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. Su Canale 5, invece, è andato in onda Terra Amara. Ecco tutti i dati Auditel della serata.

La sfida tra Rai 1 con The Voice Senior e Canale 5 con Terra Amara

Su Rai 1 è andata in onda la semifinale di The Voice Senior, vincendo in termini di ascolti tv. La diretta della trasmissione, condotta da Antonella Clerici, è stata interrotta poco dopo un'ora dall'inizio. La conduttrice ha dovuto dare la linea al Tg1 per un'edizione straordinaria del telegiornale (le notizie da Mosca, con l'attentato terroristico nella periferia di Mosca). La semifinale ha comunque tenuto incollati allo schermo 3.459.000 spettatori, pari al 22.1% di share. Su Canale 5 Terra Amara è stata seguita da 3.040.000 spettatori con uno share del 17.1%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai2 La mia ombra è tua è stata seguita da 469.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia 1 Animali fantastici e dove trovarli ha conquistato 834.000 spettatori pari al 5%. Su Rai3 Mostruosamente Villaggio è arrivato a conquistare 531.000 spettatori con il 2.8%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza una cifra di 1.156.000 spettatori con l'8%. Sul Nove Fratelli di Crozza arriva a 1.088.000 spettatori (5.7%). Sul 20 47 Ronin interessa a 273.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 The Equalizer 2 – Senza perdono viene scelto da 587.000 spettatori (3.2%). Su Iris Blood Diamond – Diamanti di sangue è seguito da 241.000 spettatori pari all’1.4%. Su RaiPremium Le Indagini di Lolita Lobosco 3 sigla 279.000 spettatori (1.5%). Su La5 la replica della semifinale del Grande Fratello interessa 85.000 spettatori (0.6%).