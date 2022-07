Rossella Intellicato mamma per la seconda volta: “Ben arrivato Leonardo Falco Maria” Rossella Intellicato è diventata mamma per la seconda volta. L’ex gieffina ha dato alla luce il suo secondogenito Leonardo Falco Maria, come annuncia su Instagram.

Rossella Intellicato è diventata mamma per la seconda volta, lo ha annunciato su Instagram con delle stories nelle quali ha comunicato che ha dato alla luce il suo secondogenito, dal nome Leonardo Falco Maria. L'ex concorrente del Grande Fratello, nonché volto di Uomini e Donne, ha vissuto la gravidanza condividendo solo le informazioni necessarie sui social, tenendo per sé tutti i momenti più intimi e delicati.

L'arrivo del secondo figlio

"E noi che pensavamo di essere al completo..Leonardo Falco Maria ben arrivato" scrive la ex gieffina su Instagram pubblicando uno scatto del bambino con il volto coperto, adagiato nella culletta con indosso una tutina verde. Il sogno di formare una famiglia si è finalmente realizzato e ha superato le sue aspettative, dal momento che non pensava sarebbe potuta diventare mamma per la seconda volta, invece, è accaduto. A due anni di distanza dalla nascita del primo figlio, Francesco Leone Maria, Rossella e il suo Giovanni hanno potuto godere della gioia di diventare nuovamente genitori e in una foto pubblicata successivamente, pubblica uno scatto che vede i due fratelli vicini, con il più grande che afferra la manina del nuovo arrivato.

L'annuncio della gravidanza

Come era accaduto anche per la prima gravidanza, Rossella Intellicato ha comunicato di essere in attesa solo al settimo mese, quindi in procinto di chiudere il periodo di gestazione e piuttosto vicina alla data del parto. La prima volta aveva deciso di tenere per sé la gioia di essere incinta perché aveva provato tante e tante volte ad avere un figlio, insieme a Giovanni Ferrero, ma purtroppo senza ricevere la notizia che aspettava da tempo. Un modo per custodire una felicità conquistata e bramata. La seconda gravidanza, invece, è stata una sorpresa e quindi, seguendo lo stesso schema, ha voluto mantenere il segreto finché il pancione glielo ha consentito.