Rossella Intellicato è di nuovo incinta e svela il sesso del secondo bebè Rossella Intellicato diventerà mamma per la seconda volta. Lo annuncia su Instagram con un post in cui si mostra con il suo primo figlio Francesco e dove rivela anche il sesso del secondo bebè.

A cura di Ilaria Costabile

Rossella Intellicato diventerà mamma per la seconda volta. È l'annuncio che ha fatto l'ex concorrente del Grande Fratello su Instagram, dove ha pubblicato una foto insieme al suo primo figlio Francesco, mostrandosi con un abito che evidenziasse le curve della gravidanza e menzionando anche il compagno, Giovanni Ferrero al quale si rivolge in maniera scherzosa scrivendo: "Ora direi che possiamo fermarci".

L'annuncio su Instagram

Come era accaduto anche per la prima gravidanza, anche stavolta Rossella Intellicato ha deciso di annunciare il lieto evento a 34 settimane, ovvero quasi 7 mesi di gestazione. Ma oltre a rivelare il fatto di essere in dolce attesa, l'ex gieffina ha anche reso noto il sesso del nascituro e come lei stessa scrive, utilizzando un hashtag, si tratta di un secondo maschietto. Il post si conclude con un semplice "Ti aspettiamo". Non c'erano possibilità che i fan potessero accorgersi del fatto che Rossella fosse in dolce attesa, dal momento che sono davvero pochi gli avvenimenti del suo privato che condivide sui social, per cui non era facile comprendere che fosse già in dolce attesa.

La nascita del primo figlio

Il primo figlio, Francesco Leone Maria, è nato a dicembre 2020 come lei stessa aveva fatto sapere a poco tempo dal parto. Ma anche in occasione della prima gravidanza, insieme al suo compagno Giovanni, aveva deciso di rivelare il meno possibile sui social. Il motivo di questa riservatezza si spiega con il desiderio di diventare mamma che tardava a realizzarsi, ma si è poi concretizzato inaspettatamente e l'ex volto di Uomini e Donne a questo proposito aveva invogliato le donne a non arrendersi: "Quello che desiderate prima o poi arriva", aveva scritto mostrando per l'appunto il suo esempio e spiegando che pur dovendo aspettare un tempo piuttosto lungo era poi riuscita a vivere pienamente questa gioia.