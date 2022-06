Erasmo Genzini svela il sesso del bebè che aspetta dalla fidanzata Federica Esposito Erasmo Genzini e Federica Esposito hanno svelato il sesso del bebè in arrivo. Con un video pubblicato su Instagram, l’attore di Che Dio ci aiuti e la compagna hanno fatto sapere che il loro primo figlio sarà un maschietto.

A cura di Elisabetta Murina

Una settimana dopo l'annuncio della gravidanza, Erasmo Genzini, noto per il suo ruolo in Che Dio ci aiuti, e la compagna Federica Esposito hanno svelato il sesso del bebè in arrivo. La coppia ha voluto dare la lieta notizia con un video pubblicato sui rispettivi profili social: "La tua mamma l'ha sentito dal primo giorno che saresti stato un maschietto".

La rivelazione del sesso

Per annunciare il sesso del bebè in arrivo, Erasmo Genzini e Federica Esposito hanno organizzato una festa in una location da sogno, a Castellamare di Stabia, affacciata sul golfo di Napoli. Nel video pubblicato sui social, la coppia si tiene per mano mentre i presenti fanno il conto alla rovescia per i fuochi d'artificio. Una scia azzurra si alza nel cielo e annuncia a tutti che il bambino in arrivo sarà un maschio. Una grande emozione per i futuri genitori e gli invitati. "La tua mamma l'ha sentito dal primo giorno che saresti stato un maschietto", ha scritto Federica Esposito ad accompagnare il video pubblicato oggi sui social. "Siamo felici che non abbiamo più parole. Solo una: grazie! Grazie a tutti, per l'amore che ci circonda e che stiamo avvertendo", ha poi concluso accompagnando il tutto con diversi cuori blu.

La storia d'amore e la notizia della gravidanza

Sempre con un post pubblicato su Instagram, l'attore della fiction Che Dio e la fidanzata hanno annunciato di essere in dolce attesa. "Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta", hanno scritto ad accompagnare la prima dolce foto di coppia, che ritrae Federica Esposito con il pancione e Erasmo Genzani che dà un tenero bacio al bambino in arrivo. L'attore ha 31 anni e vive a Napoli con la sua compagna, non troppo lontano dalla famiglia. La coppia ha deciso di andare a vivere insieme lo scorso anno, a marzo 2021, ed è a gennaio 2022 che hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore.